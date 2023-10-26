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美國制裁不斷 中國科技設備加速國產化 誰從中得利？

地緣政治、資安風險，促使中國加緊汰換西方技術

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/26 16:52
2019年3月25日，東莞華為工廠伺服器。（圖／路透社Tyrone Siu）

2019年3月25日，東莞華為工廠伺服器。（圖／路透社Tyrone Siu）

美國連連出手限制科技產品輸出中國，根據路透社，中國不想受制於人，近年來已加快了以國貨取代西方商品的腳步，而遭到美方制裁的華為，在這場汰舊換新潮中，佔盡優勢。

路透社引述熟悉內情的產業人士說法，官方斥資汰換電腦設備，而電信、金融產業可能是下一波目標。此外，為了預防數位支付系統遭到西方國家駭入，此一領域也可能納入管制。

從政府機構、軍事單位與國營事業的公開招標資料可見，中國去年開始加速設備國產化的步伐。2022 年 9 月起的 12 個月內，這類標案從 119 件增至 235 件。光是這段期間的公開標案金額，就高達 1.569 億元人民幣，是前一年的三倍。根據 IT 研究公司 First New Voice，中國 2022 年花了 1.4 兆人民幣汰換外國軟硬體，較上年同期增加 16.2%。

除了不想被宰制，追求國貨的另一層考量，是資安疑慮。中國學者稱，西方設備有被外國強權駭入的風險，隨著地緣政治局勢變化，亦須強化金融設施安全。

3 月一份報告指，中國銀聯信用卡系統太依賴美國軟體公司 BMC，當局應正視美國軟硬體的潛在安全漏洞，打造「金融防火牆」。資安單位也提到了，中國後端管理極度仰賴美國高通，而蘋果 iOS 與安卓 Android 作業系統更不用說，皆為美國主導。

然而，技不如人的中國，缺乏先進晶片製造能力，沒有說棄就棄的本錢，想全面換成本國貨，有難度。

不具名人士透露，這波愛用國貨行動中，華為可說是獨領風騷。一項原因是，私人企業在推出新產品、執行方案的靈活度上，高於國營事業。此外，華為產品琳瑯滿目，從晶片到軟體應有盡有，也難怪成為熱門首選。一名供應商則稱，華為能透過內部伺服器、外部雲端網絡處理資料，資安產品也多，都是加分。

此一行動重劃了中國軟體產業的版圖。2018 年，在中國資料庫管理系統市佔率高達 57.3% 的五大外資製造商（主要是美國），2022 年掉到了 27.3%。不過，銀行與電信業的資料庫管理這塊大餅，仍是穩穩咬在外企嘴裡。

產業人士透露，儘管政府施壓，金融機構一般而言不輕言轉換系統，畢竟在系統穩定度要求上，金融業比其他產業都來的高，而中國本土企業，尚難滿足其需求。就算銀行電腦改用中國聯想（Lenovo），關鍵晶片組件還是不得不靠西方企業。
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