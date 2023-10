美國制裁不斷 中國科技設備加速國產化 誰從中得利？

美國連連出手限制科技產品輸出中國,根據路透社,中國不想受制於人,近年來已加快了以國貨取代西方商品的腳步,而遭到美方制裁的華為,在這場汰舊換新潮中,佔盡優勢。

路透社引述熟悉內情的產業人士說法,官方斥資汰換電腦設備,而電信、金融產業可能是下一波目標。此外,為了預防數位支付系統遭到西方國家駭入,此一領域也可能納入管制。

從政府機構、軍事單位與國營事業的公開招標資料可見,中國去年開始加速設備國產化的步伐。2022 年 9 月起的 12 個月內,這類標案從 119 件增至 235 件。光是這段期間的公開標案金額,就高達 1.569 億元人民幣,是前一年的三倍。根據 IT 研究公司 First New Voice,中國 2022 年花了 1.4 兆人民幣汰換外國軟硬體,較上年同期增加 16.2%。

除了不想被宰制,追求國貨的另一層考量,是資安疑慮。中國學者稱,西方設備有被外國強權駭入的風險,隨著地緣政治局勢變化,亦須強化金融設施安全。

3 月一份報告指,中國銀聯信用卡系統太依賴美國軟體公司 BMC,當局應正視美國軟硬體的潛在安全漏洞,打造「金融防火牆」。資安單位也提到了,中國後端管理極度仰賴美國高通,而蘋果 iOS 與安卓 Android 作業系統更不用說,皆為美國主導。

然而,技不如人的中國,缺乏先進晶片製造能力,沒有說棄就棄的本錢,想全面換成本國貨,有難度。

不具名人士透露,這波愛用國貨行動中,華為可說是獨領風騷。一項原因是,私人企業在推出新產品、執行方案的靈活度上,高於國營事業。此外,華為產品琳瑯滿目,從晶片到軟體應有盡有,也難怪成為熱門首選。一名供應商則稱,華為能透過內部伺服器、外部雲端網絡處理資料,資安產品也多,都是加分。

此一行動重劃了中國軟體產業的版圖。2018 年,在中國資料庫管理系統市佔率高達 57.3% 的五大外資製造商(主要是美國),2022 年掉到了 27.3%。不過,銀行與電信業的資料庫管理這塊大餅,仍是穩穩咬在外企嘴裡。

產業人士透露,儘管政府施壓,金融機構一般而言不輕言轉換系統,畢竟在系統穩定度要求上,金融業比其他產業都來的高,而中國本土企業,尚難滿足其需求。就算銀行電腦改用中國聯想(Lenovo),關鍵晶片組件還是不得不靠西方企業。