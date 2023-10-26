HOPE+ Mini QLED全系列帶您開啟視聽娛樂智能新生活

最新品牌HOPE+於10/25舉行全新系列商品上市發布會，HOPE+執行長Morris表示：「HOPE+希望帶給民眾對家的希望，響應智能生活透過電視影音娛樂產品，讓家人的關係更加緊密，HOPE+以溫暖、安全、設計感帶給消費者希望無限的視聽饗宴。」現場除展示全新系列商品之外，更推出從65吋75吋的Mini QLED 4K電視之首發口碑優惠預訂價，另加碼推出買就送豪禮四選一，每項超過台幣一萬元六千元的生活智能娛樂視聽產品任你選，即日起開放來電洽詢購買。

根據GII全球產全球產資訊調查報告，COVID-19 大流行對所有消費者的生活方式和日常生活產生了巨大影響。隔離期間讓在家工作的要求將家庭視頻消費推向了前所未有的高峰，Netflix和Amazon Prime Video等視頻在平台上的全球收視率都在飆升。因此推估在2022-2027智能電視市場的複合年增長率為 3.17%。另外，因為QLED使用奈米粒子（量子點）來超級加速像素的亮度和顏色，呈現更佳的螢幕色澤效果，具有巨大增長潛力。且為了呈現更高層次的畫質，顯示面板廠商積極開發超高清（Ultra HD/UHD）面板，推出所謂的4K電視。

HOPE+因應趨勢順勢推出開啟希望新「視」界系列，TVs QLED系列有110吋、98吋、86吋、75吋、65吋及55吋和Mini QLED系列75吋和65吋及目前市場上甚受歡迎的閨蜜機27吋和32吋。一般建議選購液晶螢幕，場合決定尺寸，預算決定面板，HOPE+Mini QLED 75的首發口碑預訂價為39,800元（原價：59,800元），打破市場現有價格，讓你突破預算限制，獲得更高的享受。

HOPE+Mini QLED 75的首發口碑預訂還可獨享豪禮四選一，豪禮一是5.1.2天空聲道SoundBar（原價：23,000元），豪禮二是2.1 K歌伴唱SoundBar（原價：22,000元），豪禮三是3D智慧門鎖（原價：23,000元），可以使用3D人臉或掌紋或密碼的智慧門鎖，豪禮四是27吋閨蜜機（原價：26,000元），閨蜜機號稱行走的全能智慧屏，可以橫豎切換自如，並可自由觸屏隨意觸控精準度高，提供更生動的色彩表現，擁有1.5+8G的儲存功能可下載更多的APP，還有WIFI6+BT5.3的傳輸速度，使用安卓系統。