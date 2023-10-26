強化預防醫療市場！Garmin健康生態系創“心”里程碑 旗艦錶款ECG心電圖正式開通

根據世界衛生組織所提倡的「自我照護」(Self-Care)，旨為每個人在日常生活中為了維護或提升自身健康、預防疾病、管理疾病而從事的行動，幫助改善身體和心理健康狀態。Garmin智慧穿戴裝置領導品牌於2003年推出全球首支GPS運動手錶、2014發展光學心率時代將運動科學拓展至大眾健康市場、2020年收購全球最頂尖生理數據分析公司Firstbeat Analytics，憑藉著創新技術、極具競爭力的電池續航力及業界最多款式的智慧穿戴裝置選擇，達到長期持續性健康數據監測的效果，瞄準全球健康市場趨勢強攻預防醫療領域，近期Garmin健康生態系再創全新里程碑，日前 (19日) 宣布「Garmin ECG App」(*註一) 通過台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，五大旗艦錶款：Venu 3 系列、Venu 2 Plus、fēnix 7 Pro系列、epix Pro系列、tactix 7 AMOLED在台開通使用心電圖。

根據IDC（國際數據資訊）最新「全球穿戴式裝置追蹤報告」顯示全球智慧穿戴市場需求低迷，Garmin 2023第二季健身休閒產品營收卻逆勢成長，與去年同期相比成長23%，居全產品類別之冠，根據Garmin台灣用戶數據顯示，2020年至2022年間主打健康監測錶款中，整體用戶更是成長46%。隨著個人健康管理需求不斷增長，Garmin持續擴展多元產品線，自2014年起推出健康相關穿戴裝置並發展「Garmin健康生態系」，Garmin Connect APP及雲端資料庫亦於隔年問世，至今全球已有超過6,600萬活躍用戶。Garmin看好健康領域自我照護需求與未來發展性，2014年起亦持續投注資源在「Garmin Health健康事業體」，將智慧穿戴硬體裝置與軟體數據資料串聯至各產業、開發跨領域整合性健康服務，透過Garmin Health API 和 SDK高密度的實時偵測資料整合串接雲端技術，為企業夥伴提供多元的客製化解決方案，應用範圍遍及「研究與數據分析、運動科學與健身訓練、健康風險評估與保險、個人健康監控及分析、智慧遠距醫療」，打造用戶端、合作夥伴及Garmin三方受益的創新商業模式，Garmin Health健康事業體過去八年全球平均成長率達25%。

Garmin ECG應用程式在台開通 提供專業醫師參考判讀及早揪出心房顫動病徵

心房顫動 (Atrial Fibrillation, AFib) 是臨床上最常見的心律不整，統計顯示台灣盛行率大約為1~2%，患者通常無法察覺，一般需透過專業醫療儀器進行監測，Garmin以為用戶建構完整健康生態系統為目標，於10月19日宣布Garmin ECG App獲台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，正式在台開通使用，共有五款旗艦錶款支援心電圖。

Garmin心電圖應用程式已通過有約 590 位受試者參加的臨床研究驗證，能夠在心電圖紀錄中準確地偵測心房顫動和竇性心律。心電圖應用程式的心律分類，已和認證心臟科專家所採用的 12 導程 ECG 心律分類進行比較。在可分類的紀錄中，心電圖應用程式對心房顫動的正確識別率為 99.5%，對竇性心律的正確識別率為 100%。

用戶使用Garmin心電圖應用程式時，需將前臂放置於平坦表面，並將拇指和食指置於錶盤周圍的金屬環，等待30秒便能快速紀錄心電圖波形，監測分析是否有心房顫動、竇性心律、心率過高或過低等跡象，並上傳至Garmin Connect App彙整成完整記錄報告，作為追蹤心臟電活動的依據。長期佩戴Garmin智慧手錶的蘋果樹北大診所主治醫師-吳其穎醫師(YouTuber蒼藍鴿醫師)表示：「很多心房顫動患者其實都不知道自己患有心房顫動，往往等到發病或是併發其它疾病，例如中風後才得知自己患有心房顫動，如果民眾能夠做好日常自我照護，可以減少很多遺憾發生。」患有高度血管鈣化的楊聰才身心診所-楊聰財院長也分享：「被告知有周邊冠狀動脈鈣化後，我透過定期服藥並佩戴智慧手錶進行自我檢測，一有不尋常的狀況就可尋求專業醫師協助診斷治療。」 Garmin期待可利用智慧穿戴裝置體積輕巧與長時間貼身配戴等特性，鼓勵用戶時刻掌握身體狀況，不但減少醫療成本，更幫助維持健康生活型態。

台灣用戶壓力大、睡不好好傷「心」！ Garmin Venu 3專屬「睡眠教練」指導好眠秘訣

根據 Garmin Venu 系列錶款亞洲用戶數據顯示，2020 年至 2023 年間，對於睡眠品質影響重大的「深層睡眠」及「REM 快速動眼期」兩階段總時長台灣僅排名亞洲第 6，其中台灣男性在深層與 REM 兩階段的睡眠時長更都低於亞洲平均值；2021年至 2023 年間，亞洲用戶平均入睡時間為11:39 PM ，台灣用戶平均入睡超過夜間12點，且男性比女性更晚睡，除此之外，台灣用戶平均每日壓力階段總時數直逼6 小時位居亞洲之冠，每日平均「高度壓力」時數超過1小時，遠超過亞洲平均值，位居亞洲第三高。

根據健保署資料顯示，2021年因為睡眠問題就診人數達441萬人，等於平均每五人就有一人因睡眠問題就醫，隨著台灣面臨睡眠障礙與心血管疾病困擾的人口不斷增加，國內外也有多項研究證實睡眠障礙與心血管疾病成雙向互相影響關係，楊聰財醫師表示：「心臟彈性變異率 (HRV) 是一種用來評估心臟健康和自主神經系統功能的指標，良好的睡眠品質有助於維持正常的HRV，若長期處於睡眠不足、失眠或患有睡眠呼吸中止症等狀態，就可能對自主神經系統造成壓力，進而影響HRV的穩定性，所以睡眠品質跟心臟彈性之間息息相關。」

預防醫學講究超前部署，近年受大環境人口老化、醫療費用持續提升、COVID-19疫情等因素影響，自我照護已成為重要的國際健康議題，在後疫情時代，Garmin健康生態系全天候健康監測幫助落實全方位自我健康照護，用戶也可透過全新Garmin Venu 3搭載的「Sleep Coach睡眠教練」功能監測各睡眠階段的狀態，全天候監測日常運動、小睡/午睡、睡眠HRV、夜間睡眠等綜合指標，提供業界最完整的個人化睡眠分析與改善建議參考，落實健康促進並提升未來生活品質。