韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨

Disney+原創韓劇「惡中之惡」在昨（25）日上線大結局，導演韓東旭也在同一天接受韓媒採訪，透露這部劇的製作過程等，他甚至表示，這部戲的導演可說是池昌旭，若有第二季，應該也是池昌旭擔任導演。

「惡中之惡」唯一部犯罪動作片，背景為1990年代，講述一名警察俊末（池昌旭 飾）為了一網打盡跨國毒品交易，獨自潛入黑幫「江南聯合」進行臥底任務，與其他黑色題材作品相比，「惡中之惡」中故事主線的幫派選角較為年輕。

韓東旭表示，他在劇中想呈現的不僅是臥底任務，而是主角面對事情時該如何前進。另外，與其著重在主角的敘事，他更著重在各個人物的特色，他想表現出「江南聯合」是個獨特、奇怪的犯罪集團，例如讓成員染著金黃色頭髮、帶著耳環，且因為是黑色題材，年輕演員們幾乎沒有嘗試過，希望給觀眾帶來全新的感覺，服裝組也甚至到海外採買衣服。

韓東旭還十分逗趣地將導演一職功勞歸功於池昌旭。韓東旭說，池昌旭先前就拍過動作、愛情等多種題材，非常適合俊末的多樣性，從一開始就和池昌旭討論了許多關於劇本的事，「（劇本）可以說是池昌旭寫的，整體上協助了很多，讓我有種不撈而獲的感覺，就當作導演是池昌旭就可以了，我是按照昌旭說的去做，說這是昌旭做的也無妨」。

至於「惡中之惡」拍攝第二集的可能性，韓東旭回道，「拍攝完再建派vs.江南聯合的動作戲後的聚餐，池昌旭說他對第二季有很好的想法，我聽了後覺得是個很有趣的故事，如果反應不錯，有機會的話想再和他一起做」，導演又再逗趣地說，「因為實在是個很好的想法，所以如果第二季拍成，我會使用這個想法，無論如何，池昌旭應該得擔任導演吧」。