立委質疑趙天麟婚外情涉國安•台灣高檢已分案 衛福部:該中國女子來台資料已無法追溯

已婚的民進黨高雄市立委趙天麟遭爆料，與中國籍女子有婚外情，在野立委質疑當中是否涉國安疑慮。法務部長蔡清祥今天(26日) 表示，台灣高等檢察署已分案，要蒐集相關資料處理中。

國民黨立委王鴻薇、曾銘宗、李德維以及時代力量立委陳椒華等人，在立法院司法及法制委員會質詢時，關注趙天麟的緋聞對象是中國籍女子，很多人質疑趙天麟有無涉及國安疑慮，檢調及國安單位應調查了解。

高檢署與調查局

已在蒐集相關資料

蔡清祥上午列席立法院司法及法制委員會，會前接受媒體聯訪指出，高檢署與調查局已在蒐集相關資料，進行了解當中。委員會進行時，蔡清祥回應立委最新狀況表示，關於趙天麟的案子，剛剛接到訊息，高檢署已經有分案，要進行蒐集相關資料，處理中。

至於該名女子是否有統戰機構成員身分、國安局是否有做相關調查，中央社引述國安局副局長徐錫祥指出，目前了解中，而國安局是情報蒐集研析機關，尊重檢調職權，如果需要國安局協助，會提供資料。

疑似趙天麟鄭文燦

緋聞影片仍待調查

民進黨高雄市立委趙天麟遭爆料疑與中國籍女子有婚外情。國民黨立委王鴻薇（左）26日在立法院指出，趙天麟是國防及外交委員會資深委員，外遇對象是中

國籍女子，不分政黨都質疑有無涉及國安疑慮，因此遞交資料給國安局調查。中央社

此外，王鴻薇會中提交名為趙天麟國安疑慮案、行政院副院長鄭文燦疑似緋聞影片案的資料，請法務部調查。關於鄭文燦疑似緋聞影片案部分，王鴻薇指出，她只想了解影片真偽及有無涉及剪接變造。

蔡清祥回應，會督促相關機關盡速辦理，在適當機會下，有必要對外說明就對外說明。

關於專案報告內容，蔡清祥提到，明年選舉將選出國家領導人，可預見境外勢力介選、選舉賭盤、假訊息干擾，會更甚地方型選舉，法務部已提出查賄工作綱領，將秉持無底線、無上限、無時限的執法決心，而且「嚴辦就是最好的宣導」。

法務部書面報告歸納

過去選舉境外資金介選可能態樣

法務部所提書面報告，歸納過去選舉境外資金介選的可能態樣，包括運用台商捐獻金援特定參選人、運用宮廟慈善活動金援綁樁、商業委託行銷公司洽網紅集體宣傳、衝高頻道點擊量金援特定參選人、地下通匯方式金援特定參選人、虛擬通貨金援特定參選人。

調查局報告中提到，調查局配合台灣高等檢察署於民國112年7月、9月間，執行2波同步偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，並查獲不法地下通匯金額新台幣115億4572萬餘元。

面對113年二合一選舉，關於散布假訊息干擾（認知作戰）的因應策略及準備情形，調查局指出，除會持續不斷擴充網路溯源系統資料源與功能，也會以系統化辦案，加強偵辦民眾在地協力境外勢力的認知作戰，並且會提升深度偽造（Deepfake）技術檢測能量。

外傳該名女子曾進入重要統戰組織

趙天麟: 沒必要胡亂揣測

已婚的民進黨高雄市立委趙天麟與中國籍女子婚外情，國民黨今天表示，各界擔憂是否涉及機密外洩，司法單位應儘速調查並對外說明；民進黨主席賴清德不能切割，要對可能形成的國安破口出面負責。

中央社報導，趙天麟與中國籍女子婚外情，外傳該名女子曾進入重要統戰組織。趙天麟今天表示，希望外界給予一點空間，他已退選為此事負責，沒必要胡亂揣測，這些都是莫須有事情，不要再胡亂牽扯。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤指出，高檢署已經宣布要調查，但衛福部長薛瑞元卻說2018年6月，該名中國籍女子透過醫美名義來台的資料已無法追溯，他質疑，距今短短5年的資料都無法追溯，難道對所有在台外籍人士的相關背景，都無法掌握嗎，這可能是更大的國安危機。

衛福部長薛瑞元:

該中國女子來台資料無法追溯

凌濤呼籲，衛福部及移民署等相關單位應立即提供當時的醫美申請及出入境資料，高檢署要立即查扣所有背景資料，不能被有心人士刪除或遺漏。

他說，事涉國安，賴清德不能因為趙天麟退選就算了，應立即要求趙天麟把手上資料交給檢調跟國安調查，也應要求衛福部保存相關資料，以利後續清查。

國民黨副發言人呂謦煒說，趙天麟身為可以知道國家機密的外交及國防委員會委員，面對外界質疑，不是退選就能逃避，這段婚外情不僅牽涉私德，更恐危害台灣的國安，必須對外說清楚講明白。

賴清德: 不會為1席立委

或立委過半而犧牲原則

民進黨高雄市立委趙天麟涉婚外情，民進黨總統參選人賴清德26日表示，民進黨公職言行若逾矩失序，一定嚴明黨紀，即便地方實力再強，也不會為1席立委或立委過半而犧牲原則。

賴清德今天上午到新北市金山區承天宮參香時，接受媒體聯訪。

民進黨高雄市立委趙天麟涉婚外情，退出2024立委選舉。媒體詢問賴清德，如何看待立委趙天麟退選，是否黨有給其壓力，是否會開除黨籍。如何看待外界認為與趙天麟交往的女子有統戰的背景，其退選後的遞補人選為何。

賴清德說，昨天在民進黨中常會中語重心長向中常委與黨員共同勉勵，一定要不忘初衷，因為民進黨是在戒嚴時期，由黨內民主運動的前輩創立而來，過程備極艱辛，一定要記得民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神。

賴清德說，他也勉勵黨員一定要莫忘責任，也莫忘記人民的期待。因為民進黨從在野到執政，又從執政到在野，又從在野到執政；透過人民的選舉從事公職，除要在崗位上認真努力，也絕對不可以不遵守法律的制度。除要恪遵法律制度，言行也不逾矩、失序。

賴清德說，若公職人員言行不符社會期待，言行逾矩，一定嚴明黨紀，即便是立委候選人、現任立委，地方的實力再強，也不會為了1席立委，或立委過半，犧牲民進黨的原則，這是民進黨堅持的信念。