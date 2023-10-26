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再傳活章魚噎死人 南韓82歲老翁「遭吸盤卡喉嚨」心臟病發作死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/26 15:39
章魚示意圖。（圖／路透社Alamy）

章魚示意圖。（圖／路透社Alamy）

「韓式活章魚」（San-nakji）為韓國的一種特殊傳統料理，雖然不時傳出民眾在享用過程中發生窒息事件，但仍讓不少饕客趨之若鶩。本週一（10/23）一名82歲的老翁大啖朵頤之時，因章魚觸手吸附在喉嚨，導致心臟病發作，送醫後搶救無效。

綜合《紐約郵報》（New York Post）《有線電視新聞網》（CNN）報導，住在光州的一名82歲老翁，23日上午前往家附近市場享用活章魚，然而卻吃到一半突然暈到，救護人員獲報後趕赴現場，隨即替他進行心肺復甦術，並將他送往醫院急救，但老翁最終仍回天乏術。

「韓式活章魚」是用長腕小章魚製作的生食，為一種被稱為nakji的一種小型章魚物種，料理時會將小章魚活宰切成小塊，並撒上芝麻油和烤過的芝麻，口感富有嚼勁。

剁成小塊的章魚雖然已經死亡，但由於其有高度複雜的神經系統，在端上桌時吸盤仍然活躍，如同活章魚一般，當民眾入口後，吸盤易卡在口腔或食道裡，造成呼吸困難，甚至是窒息。

已逝的美國廚師、作家及電視節目主持人安東尼波登（Anthony Michael Bourdain）在2015年《波登闖異地》節目中也曾品嘗過這道傳統料理。

《韓國先驅報》（Korea Herald）報導，「韓式活章魚」被喻為世界上最危險的食物之一，與有毒的河豚和牛蛙並列。2007年至 2012年間，共有3人因食用活章魚而窒息死亡，2013年有2人，2019年也有一名 70 多歲的男子因該料理死亡。

2012年還發生一起著名的「章魚謀殺案」的案件，一名男子疑似為詐領龐大的保險理賠金而謀殺女友，卻對外宣稱女友是因為生吃活章魚窒息身亡，被法院判處終身監禁，但2013年最高法院認為檢方提出的間接證據，不足為被告有罪之積極證明，宣告無罪釋放。
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