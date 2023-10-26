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【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作

諾魯共和國長年在國際組織會議上為台灣發聲。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/26 16:10
諾魯總統昆洛斯於2022年當選就任，不料已於25日遭諾魯國會罷免。（圖／中央社）

諾魯總統昆洛斯於2022年當選就任，不料已於25日遭諾魯國會罷免。（圖／中央社）

台灣英文新聞報導，台灣太平洋邦交國諾魯國會於25日通過對總統昆洛斯的不信任投票，今（26）日國會就兩位繼任總統人選進行投票，結果不分軒輊，將於明（27）日繼續表決。台灣外交部表示全程掌握，並密切關注諾魯政情發展，未來將與新政府保持密切合作。

諾魯共和國長年在國際組織會議上為台灣發聲，2022年當選的總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）於2022年11年14日至19日、2023年10月8日至12日兩度應邀訪台，展現對台灣的堅定支持。

根據Pacific New Service25日報導，三位議員聯手在國會提出對昆洛斯的不信任動議，並得到另三位議員的附議。

諾魯政府今日也在臉書宣布，國會今日提出兩位繼任總統人選，加達布（Rennier Gadabu）與阿德揚（David Adeang） 在表決各自以9票贊同打成平手，議長史蒂芬（Marcus Stephen）宣布休會至明日再行表決。

加達布為諾魯常駐聯合國代表團一等秘書，來自艾沃區（Constituency of Aiwo）選區；與昆洛斯同為烏本尼德選區（Constituency of Ubenide）的阿德揚為諾魯財政與司法部長。

據洛魯憲法第24條，如果國會以對內閣不信任為由，決議解除總統及布長的職務，應舉行總統選舉。在決議批准日後七天前若未選出總統，則應解散國會。

諾魯共和國面積21.2平方公里，全國人口11, 550人，全國共有14個行政區，選舉時全國分8選區，選出19名議員，任期3年。第24屆國會議員選舉於2022年9月24日選出。諾魯總統由國會議員互相選舉產生，任期３年且無連任限制。

台灣外交部今日下午回應，表示該部和我國駐諾魯共和國大使館自始均全程掌握，並密切關注諾魯政情發展，目前仍待諾魯國會依憲法選出新任總統及籌組新內閣。

外交部指出，諾魯為我國太平洋地區友邦，兩國邦誼穩固友好，諾魯政府歷年來堅定支持我國參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並與我國在基礎建設、公衛醫療、氣候變遷、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、海巡等領域密切合作。

關於未來台諾邦交是否會受影響，外交部稱將持續關注後續發展，未來將在既有良好合作基礎上與新政府保持緊密合作，相關情形也會適時對外說明。
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昆洛斯
罷免
不信任投票

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