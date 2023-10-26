巴金森氏症患者應選擇何種運動？研究：來打個太極拳吧

巴金森氏症是一種退化性神經疾病，常有震顫（手抖）、四肢僵直和行動緩慢症狀，嚴重影響生活。一項中國研究顯示，多打太極拳，或有助延緩症狀惡化。

BBC 報導，上海交通大學醫學院追蹤了數百名巴金森氏症患者長達 5 年，一組 147 人的患者，一周進行兩次太極拳運動，另一組 187 人的對照組則無。結果發現，太極組不僅較少併發症，生活品質也較佳。。

研究人員指出，常打太極的患者，無論是在症狀、動作或平衡上，病況惡化的速度都較慢。患者較少跌倒、較少背痛、較不會暈眩，記憶力與注意力問題也不若對照組嚴重。此外，睡眠品質亦獲得改善。

此前曾有研究指，運動對巴金森患者助益甚多，這項中國研究可說進一步驗證了此說。研究人員表示，長期而言，太極拳有助患者與疾病共處，同時鼓勵他們「動起來」。不過，作者也坦言研究規模太小，難以斷定太極就是減緩巴金森氏症症狀的原因。

倫敦國王學院神經學家 Ray Chaudhuri 認為，光以此研究就稱太極有神經保護作用，為時過早。然而，他對太極的在運動與非運動功能帶來的正面效果表示肯定，芭蕾也有類似效果。倫敦瑪麗皇后大學神經學家 Alastair Noyce 則稱，這項研究很重要，但設計方式有其侷限，仍需更多試驗。

研究發表於《神經病學、神經外科學與精神病學雜誌》（Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry）。