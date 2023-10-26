鄭文燦疑捲桃色風波　藍營籲清查是否境外介選、民進黨內派系惡鬥

行政院副院長鄭文燦疑涉入桃色事件，第一時間否認喊提告，民進黨主席賴清德表示當事人有責對外說明，藍營今（26）日朝召開記者會，呼籲賴清查事件是否屬實，釐清是否有境外勢力介入還是民進黨內派系惡鬥。

粉專爆料 賴清德、陳建仁回應

「Next逆襲」 臉書粉專於24日釋出影片與照片，揭露一名疑似行政院長鄭文燦的男子，與女子當街牽手、擁抱、出入飯店同間房間。鄭文燦25日凌晨發文駁斥，稱影片老舊經過剪接變造，強調「不是影中人」並對粉專提告。

民進黨主席、總統參選人賴清德對此回應，不宜多加揣測是否跟中共介選有關，強調當事人有責任對外說明清楚，沒人有辦法替他們說明，「這是他們的責任」；行政院長陳建仁則表示，鄭文燦第一時間就公開接受媒體聯訪對外說明，希望部分少數人士不要對這件事情再多加地影射，並未回應是否撤換副院長一職。

藍營籲檢調介入、賴清德清查

國民黨團今（26）日上午召開記者會，副書記長吳怡玎指出，民進黨2024大選推出的民主大聯盟，提名區域立委參選人不到70人，現在已經有7位因為各種因素退選，包括性騷吃案、觸犯兒少法、跟詐騙集團i.m B交往交代不清、涉入偷拍案件、詐領助理費、違反政治獻金，以及最新的趙天麟委員與陸籍小三事件等。

吳怡玎呼籲民進黨主席賴清德，應該盡快將影片及照片交給檢調偵辦，釐清影片、照片是遭變造還是有人惡意放假消息，或是境外勢力介入。趙天麟屬民進黨派系湧言會、鄭文燦屬新潮流，也應查清是否為派系惡鬥下的產物。

藍委林為洲表示，政治人物私德雖未必影響公共事務表現，趙天麟外遇陸籍女子有違民進黨抗中保台主張，也會讓國人質疑民進黨，並擔憂是否有國安疑慮、桃色陷阱。

林為洲指出，同一時間鄭文燦的私德也遭爆料，因涉及國安問題，鄭文燦應說明是否為本人、是公事還是私事、是否在澳門、隨行人員與行程，是否有中共介選疑慮。他提及，調查局有相當技術分辨、解析影片深偽、變臉，影片及照片是否遭到變造，檢調必須主動介入調查。

藍委王鴻薇今日赴立院司法委員會質詢，也向法務部、國安局遞交兩起爭議的資料，要求兩單位鑑識是否有偽造問題和涉及國安疑慮。