【藍白將進行政黨協商】國民黨朱立倫侯友宜是基本咖　柯文哲：不希望個人問題影響大局

更新時間: 2023-10-26 15:56

藍白合陷僵局，國民黨與民眾黨擬直接進入政黨協商。柯辦發言人戴于文今天(26日)稍早受訪時回應，總統選舉整合歧見，也是政黨協商可討論範圍，具體時程則以最大誠意與彈性配合促成，實質推進在野整合的進度。

民眾黨總統參選人柯文哲（左2）24日前往拜會前立法院長王金平（右）。王金平建議柯文哲要換位思考，彼此間換個位置想想立場。中央社

國民黨總統參選人侯友宜今天稍早則表示，以民眾黨總統參選人柯文哲訂10月底前決定最強參選人來說，不管是民主初選或全民調都來不及，如果來不及就要進入政黨協商；柯文哲上午受訪時也說，政黨協商沒問題。

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中央社報導，國民黨總統參選人侯友宜今在台北文昌宮參拜並接受媒體聯訪時做上述表示。侯友宜說，如果來不及就要進入政黨協商；總統與立委選舉是一起的，如果選舉不合作，就沒有所謂聯合內閣。

民眾黨總統參選人柯文哲今天(26日)也表示，過半民意希望政黨輪替，不希望雙方個人問題影響大局，「既然他要政黨協商，那就政黨協商」，相信眾人智慧超越個人智慧，何時舉行先聯絡。

民眾黨主席柯文哲今出席民眾黨彰化縣議會黨團成立大會，國民黨彰化縣議會副議長許原龍、多名國民黨及民進黨縣議員、民眾黨彰化縣黨部幹部到場，柯文哲致詞表示，今天是里程碑，民眾黨首次跨出台北市在6都之外第1大縣成立黨團，相信是歷史性一刻。

對於最近「藍白合」議題，柯文哲接受媒體聯訪表示，各層面合作都沒問題，唯一剩總統選舉，不論是「柯侯配或侯柯配」都尊重國民黨意見，但問題是比賽規則，國民黨用「一看就不公平」的方式逼迫接受；採開放式初選時間來不及，相信國民黨內部也有人不以為然。

柯文哲表示，台灣超過60%民意、甚至達65%民意希望政黨輪替，因此，他不希望「2個個人問題」影響大局，「既然他要政黨協商，那就政黨協商」；他相信眾人智慧超越個人智慧，「那不然就政黨協商好了」，他以民眾黨主席身分對國民黨主席朱立倫，但也不能排除侯友宜，這樣問題會更大，「我們3人是基本咖」。

媒體詢問副手傾向人選，柯文哲表示，既然要合作，戰略目標就是獲勝達成政黨輪替，邏輯思考是如何形成最強組合，「我也沒有說一定怎樣」，只是希望若合作，目標就是勝選，但看起來侯友宜目標只是贏過柯文哲而已，如果侯友宜有堅持，就政黨協商如何處理。

柯文哲24日向「政壇活字典」

前立法院長王金平請益

中央社24日報導 ，台灣民眾黨總統參選人柯文哲當天向前立法院長王金平請益，柯文哲形容王金平是政壇活字典，「只要翻一翻就會知道」；王金平則建議柯文哲要換位思考，彼此間換個位置想想立場。

王金平也表示，柯文哲還是認為藍白一定要合，而且一定要贏得這場選戰，柯文哲有這樣的決心。

柯文哲24日下午形容侯友宜拋出願意接受「柯侯配」如同逼婚；侯友宜傍晚回應，沒有逼婚，是要先確認結婚對象是不是他。媒體詢問柯文哲如何看待，是否覺得侯友宜在求婚。

柯文哲先是大笑三聲，但隨後表示「大家想一下」，先休息一個晚上再來。

媒體詢問王金平，是否認為要「柯侯配」或「侯柯配」。王金平說，他們沒談論這個問題，但他建議彼此間換個位置想想立場。

柯文哲隨後補充「換位思考啦，站在對方的位置想一下」，王金平說得有道理，每個人不要用自己角度思考。

媒體追問，用結婚比喻藍白合，王金平是否要當媒人。柯文哲說，別再問了，不要為難王金平。王金平則說，他沒有這麼厲害。

對於柯文哲提到換位思考，王金平說，這是他給柯文哲的建議，兩個人各有堅持，應該是互相為對方想，換位思考一下，就比較能夠互相了解、諒解、容忍、尊重，柯文哲也蠻同意的。

媒體詢問，兩人是否有討論到鴻海創辦人郭台銘，王金平表示，沒有談什麼，只是關心郭台銘。

對於王金平日前曾提到「因緣俱足」時將會出來協助整合，王金平指出，目前郭台銘還在連署中，要等郭台銘連署完。

媒體追問，是否相信藍白最後能夠合，王金平表示，大家都要盡最大努力，來達成合作的結論。