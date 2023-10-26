憂弘大等地重演梨泰院意外　南韓萬聖節將投入逾千名警力、啟用智能監控

去年萬聖節南韓梨泰院發生推擠意外，造成159死的悲劇，再過幾天又將迎來萬聖節，南韓當局擔心人潮將湧進弘大商圈等地，除了將加強警力外，也在多處設置智慧監控系統，若人潮過多就會發出通知。

南韓每逢萬聖節，主要聚集較多人潮的地方為梨泰院、弘大、江南等夜生活豐富的地區，去年梨泰院就因人潮過度壅擠、警力不足等，導致推擠意外發生釀成悲劇。南韓警方預測，今年比起龍山區（梨泰院），麻浦（弘大商圈）、江南的人潮會更多。

韓國經濟報導，弘大商圈夜店街周遭就有許多非法擴建處，讓原本就不大的巷子變得更加狹小，阻礙通行。根據麻浦區透露，從去年梨泰院意外發生後的11月至今年9月，新揭發的違法建築就有412件，再加上其他至今未改善的建築物，共有2715件。

去年梨泰院推擠意外發生時，就有人指出，發生意外的巷子上方道路，因一間酒吧非法擴建，讓僅有5公尺寬的巷子縮減剩4公尺，導致人潮無法順利疏散，讓事故變得更加嚴重。因此，首爾市在事件發後，於弘大等各處進行了特別檢查，但許多非法擴建仍未改善。

南韓當局為避免悲劇再度上演，警方將在萬聖節期間（27日至31日）於麻浦區弘大商圈特定12處特別進行管理，也將在江南、龍山等16處投入1260名警力。

此外，麻浦區預計萬聖節期間將會有7萬人湧入，會在5天內投入警方、消防等2850多名安全管理人員，另外也在多處設置智慧監控系統進行人潮管理，當每平方公尺超過3人以上時，將會響起廣播疏散。