Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

憂弘大等地重演梨泰院意外　南韓萬聖節將投入逾千名警力、啟用智能監控

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/26 13:54
2023/10/23南韓首爾江南區，兩位民眾走過配有可監測人群密度的CCTV（圖／路透社Kim Soo-hyeon）

2023/10/23南韓首爾江南區，兩位民眾走過配有可監測人群密度的CCTV（圖／路透社Kim Soo-hyeon）

去年萬聖節南韓梨泰院發生推擠意外，造成159死的悲劇，再過幾天又將迎來萬聖節，南韓當局擔心人潮將湧進弘大商圈等地，除了將加強警力外，也在多處設置智慧監控系統，若人潮過多就會發出通知。

南韓每逢萬聖節，主要聚集較多人潮的地方為梨泰院、弘大、江南等夜生活豐富的地區，去年梨泰院就因人潮過度壅擠、警力不足等，導致推擠意外發生釀成悲劇。南韓警方預測，今年比起龍山區（梨泰院），麻浦（弘大商圈）、江南的人潮會更多。

韓國經濟報導，弘大商圈夜店街周遭就有許多非法擴建處，讓原本就不大的巷子變得更加狹小，阻礙通行。根據麻浦區透露，從去年梨泰院意外發生後的11月至今年9月，新揭發的違法建築就有412件，再加上其他至今未改善的建築物，共有2715件。

去年梨泰院推擠意外發生時，就有人指出，發生意外的巷子上方道路，因一間酒吧非法擴建，讓僅有5公尺寬的巷子縮減剩4公尺，導致人潮無法順利疏散，讓事故變得更加嚴重。因此，首爾市在事件發後，於弘大等各處進行了特別檢查，但許多非法擴建仍未改善。

南韓當局為避免悲劇再度上演，警方將在萬聖節期間（27日至31日）於麻浦區弘大商圈特定12處特別進行管理，也將在江南、龍山等16處投入1260名警力。

此外，麻浦區預計萬聖節期間將會有7萬人湧入，會在5天內投入警方、消防等2850多名安全管理人員，另外也在多處設置智慧監控系統進行人潮管理，當每平方公尺超過3人以上時，將會響起廣播疏散。
南韓
首爾
弘大
梨泰院
踩踏意外
萬聖節
人潮控管

相關新聞

萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
2023/10/27 15:50
南韓軍人因同志行為遭起訴提憲法訴願　法庭仍判不違憲
南韓軍人因同志行為遭起訴提憲法訴願　法庭仍判不違憲
2023/10/27 13:58
再傳活章魚噎死人 南韓82歲老翁「遭吸盤卡喉嚨」心臟病發作死亡
再傳活章魚噎死人 南韓82歲老翁「遭吸盤卡喉嚨」心臟病發作死亡
2023/10/26 15:39
孩子都死了還被當罪犯 南韓梨泰院踩踏事件家屬痛陳 要不到真相、得不到道歉
孩子都死了還被當罪犯 南韓梨泰院踩踏事件家屬痛陳 要不到真相、得不到道歉
2023/10/26 11:44
4名北韓人乘小木船投誠南韓　軍方未第一時刻發現遭疑監控有漏洞
4名北韓人乘小木船投誠南韓　軍方未第一時刻發現遭疑監控有漏洞
2023/10/24 17:39

更新時間 : 2023-10-28 03:56 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多