外傳「柯韓配」韓國瑜嚇一跳 柯辦稱無意挑撥離間

前立委郭正亮25日晚間披露，民眾黨總統參選人柯文哲認為「三全其美」的方法是，韓國瑜做副手、立法院與行政院交給國民黨。前韓國瑜競辦發言人王淺秋今（26）日表示，韓國瑜對此傳聞「嚇一跳」。柯辦主任周榆修則表示，不會挑撥離間、見縫插針。也否認蔡正元、郭正亮將列民眾黨不分區名單。

郭正亮：柯屬意「柯韓配」立法院、行政院國民黨當老大

郭正亮25日在網路節目《下班瀚你聊》表示，他上禮拜有和柯文哲見面，柯文哲目前的想法是，侯柯整合若無郭的票也沒贏面，因此想出「三全其美」的方式。若立法院過半，就由國民黨當院長，行政院也由國民黨組閣、擔任閣揆。

郭正亮指出，柯希望若自己贏了全民調，副手由他來挑。柯認為若他為正，跟侯友宜搭不會贏，最理想的副手是「韓國瑜」，這樣可以整合郭台銘的票，也是所謂的「藍白合」，郭正亮直言，「他認為唯一會贏的是柯韓配」。

郭正亮還指出，柯認為這個方案已經回應了國民黨，至於侯友宜要如何安排，那國民黨內部的事務。

柯辦主任：沒聽柯講「柯韓配」、無意挑撥離間

王淺秋主持廣播節目《千秋萬事》，今日邀請柯文哲競選辦公室主任周榆修進行專訪。王淺秋表示，韓國瑜看到相關新聞，第一反應是「哇！我嚇一跳！」。王表示，韓國瑜是國民黨忠貞黨員，聽到「柯韓配」時覺得出乎意料，好像不是可能的發展選項。

王淺秋直言，韓國瑜看得從來不是自己的位子，別人要求他當桶箍他就答應，當不了桶箍就呼籲「人人都當桶箍」，並以「黨內啦啦隊長」身分支持侯友宜。

王淺秋問周榆修，柯是否說過「柯韓配」？周回應，韓國瑜跟柯文哲有很好的交情，過去在台北市政府時，韓擔任北農總經理，「與其說是長官，倒不如說是戰友」。他們知道韓國瑜是忠貞國民黨員，也知道韓在國民黨有舉足輕重的角色，「我們不會在此時，給外界這種挑撥離間、見縫插針的感覺，這應該是要避免的」，如果從這角度看，也不太適合再給人家這樣，「就是對韓國瑜來說，也拍謝、拍謝，不好啦！」

王淺秋追問，柯文哲是否跟郭正亮表態「柯韓配」？周榆修表示，互動聊天的過程當中，「我沒有聽過柯文哲跟我講這個」，柯對他們講的是，政治上大家都一探究竟，他與韓國瑜至今都有很好的交情，不應該在此刻給韓為難、見縫插針、挑撥離間，這都不適合。

蔡正元、郭正亮列民眾黨不分區？柯辦：聞所未聞

另外，傳民眾黨不分區名單包括蔡正元、郭正亮，蔡正元本人稱「絕無此事」。對此，周榆修也堅決否認，他說，不分區立委名單已有大致框架，因中選會規定是11月20日提出，民眾黨不會拖到最後一刻才突然出現「彩蛋」，總是要亮相、介紹給外界，負責任的跟民眾說明，民眾黨提出的名單，未來有機會在國會扮演什麼角色，「不會慢到讓大家無法接受」。