「老爺小花園」10/28~10/31推出萬聖節限定甜點及暗黑系義大利麵

座落伊通公園旁的「royal petite garden老爺小花園」坐擁絕佳採光與蓊綠景緻，結合餐廳、咖啡館與烘焙，在都會叢林間提供一處清新、輕鬆、舒適的歇息空間。迎接歡樂萬聖節到來，老爺小花園10/28~10/31特別推出五款應景搞怪甜點，酸甜氣息的「暗黑傑克」、濃郁甜蜜的「搞怪南瓜」、層次豐富的「升官發財」、造型驚悚詭譎的「女巫手指與貓眼瑪德蓮」，每款售價185元，甜點櫃彷彿化為萬聖節搞怪花園，洋溢濃濃萬聖節氣氛。餐點部分，10/28~10/31凡點義大利麵套餐，麵體可選擇暗黑墨魚麵，附餐竹炭幽靈麵包、主廚湯品、咖啡或茶，售價388元起，無論親子同行或好友相約，皆可歡度氛圍感滿滿的美味萬聖節。

萬聖節應景甜點 化身暗黑甜蜜花園

老爺小花園特別於10/28~10/31推出多款萬聖節限定甜點，造型搞怪可愛，每款售價185元，內容如下:

暗黑傑克

邪惡傑克娃娃的外層為白巧克力甘納許，內餡起司慕斯包覆杏桃百香果庫利，柔和奶香與馥郁果香交織出酸甜氣息，造型雖暗黑，入口卻可口。

搞怪南瓜

扮鬼臉的南瓜俏皮搞怪，錫蘭紅茶慕斯、黑糖布蕾與紅茶蛋糕交織出奶茶般的濃郁香甜層次，是讓人欲罷不能的甜蜜滋味。

升官發財

造型形似暗黑棺材，以濃郁苦甜巧克力蛋糕與香甜巧克力奶醬、牛奶巧克力脆餅堆疊出多重層次口感，香醇誘人。

女巫手指&貓眼瑪德蓮

駭人的女巫斷指，共有奶香、紫薯、抹茶三種口味餅乾任選二款，搭配香草口味貓眼瑪德蓮，奇幻暗黑造型為萬聖節增添氣氛。

暗黑系義大利麵 多種口味任君選

歡度萬聖節，美味餐點不可少！除了搞怪甜點之外，老爺小花園10/28~10/31期間義大利麵麵體增加暗黑墨魚麵供選擇，無論搭配紅醬、白醬、青醬或蒜炒皆宜，更添濃郁鮮香。附餐竹炭幽靈麵包、主廚湯品、咖啡或茶，售價388元起，共有以下口味：

經典肉醬肉丸子義大利麵 388元

牛絞肉與胡蘿蔔、西芹、洋蔥、番茄及月桂葉、百里香、迷迭香等慢火燉煮5小時而成波隆那肉醬，加入肉丸增添美味飽足，紅艷噴香誘人食欲，最經典雋永的義大利麵口味。

明太子鮮蝦奶油義大利麵 528元

義大利麵拌炒濃香奶油醬汁，拌入明太子、魚卵及彈牙鮮蝦，頂層綴以海苔絲，奶香濃郁鹹鮮誘人，每一口都吃得到濃鮮海味，是店內超人氣的和風口味義大利麵。

香蒜蛤蜊義大利麵 438元

經白酒悶燒的蛤蜊顆顆鮮嫩飽滿洋溢蒜香，拌炒義大利麵，鮮香彈牙，喜愛爽口清炒義大利麵者不可錯過。

青醬什錦海鮮義大利麵 528元

加入九層塔、巴西里、蒜頭、鯷魚、起司粉、橄欖油、松子製作的青醬拌炒義大利麵，充滿香草與堅果迷人馨香，鋪疊干貝、淡菜、鮮蝦、魷魚、蛤蜊、白肉魚等海鮮，鮮美豐足，海鮮控必點。