南瓜造型手工麵疙瘩軟萌登場 PASTAIO萬聖節10/27~11/6期間限定

迎接歡樂萬聖節到來，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素的創意義式美饌的PASTAIO特別於10/27~11/6推出期間限定「柴窯培根南瓜麵疙瘩」，每份售價NT$340，在PASTAIO光復、內湖、新店等三店同步上市，手工南瓜造型麵疙瘩，顆顆黃澄澄迷你南瓜，渾圓擬真軟萌可愛，為萬聖節增添節日溫馨氛圍感，加入職人品牌《柴窯火腿製造所》煙燻培根提升豐富香氣層次，擄獲大朋友與小朋友味蕾。

堅持優質食材與用料實在的PASTAIO，製麵師使用南瓜、馬鈴薯與義大利00粉，手工揉入肉桂、荳蔻，悉心製成小巧精緻南瓜造型麵疙瘩，水煮後再以焦化奶油煎過增添微微焦脆與香氣，加入與PASTAIO同樣強調職人精神、全台自製火腿第一把交椅的《柴窯火腿製造所》出品的煙燻培根及菠菜拌炒，最後飾以柔和奶香的絲綢起司與松子，厚實培根燻香迷人，菠菜柔軟細緻，南瓜麵疙瘩口感柔軟紮實，瀰漫香料暖香尾韻，是令人無法抗拒的萬聖節限定美味。

關於PASTAIO

2020年於台北市東區創立的當代義式料理餐廳，猶如品牌名稱PASTAIO中文字義「製麵職人」，主打形色豐富、口味多元的新鮮手工義大利麵與義式風味料理，提供前菜、沙拉、湯品、新鮮義大利麵、肉品排餐、甜點、調酒、葡萄酒及飲品，堅持用料實在與標準化作業程序，讓各店維持一致性美味。現代輕奢內裝風格、挑高明亮時髦空間，呼應當代創意義式料理與帥氣活力的餐點擺盤，目前擁有光復店、內湖店、新店店等三家餐廳，將持續穩定拓展。

PASTAIO光復店(2020年創立)

台北市大安區光復南路290巷32號

訂位專線：0979163859

營業時間：12:00-16:00；17:00-22:00



PASTAIO內湖店(2022年創立)

台北市內湖區瑞光路584號1樓

訂位專線：0976141378

營業時間：11:30-16:00, 17:00-21:00 （五、六營業至21：30）



PASTAIO新店店(2023年創立)

地址：新北市新店區北新路一段78號

訂位專線：（02）8914-7317

營業時間：11:30-16:00, 17:00-21:00