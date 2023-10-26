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孩子都死了還被當罪犯 南韓梨泰院踩踏事件家屬痛陳 要不到真相、得不到道歉

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/26 11:44
2023年10月23日，南韓首爾梨泰院。（圖／路透社Kim Soo-hyeon）

2023年10月23日，南韓首爾梨泰院。（圖／路透社Kim Soo-hyeon）

2022 年 10 月 29 日，南韓首爾梨泰院踩踏事件造成 159 人死亡的悲劇。一年過去了，又到了萬聖節的狂歡時節，當民眾熱議該去哪裡慶祝，當政府矢言加強人潮控管，罹難者家屬想問的是，真相在哪裡？孩子為何被當成罪犯？究竟何時才能等到，官方的正式道歉？

衛報報導，這一年來，家屬指控有關當局試圖卸責甩鍋，將踩踏事件營造成年輕人吸毒釀禍。政府不僅漠視他們的請願，也未能確實究責，展開獨立調查。家屬表示，等不到官方道歉，試圖與高層官員與總統尹錫悅見面的請求，也石沉大海。

儘管警方在檢討報告中承認事件是「人為災難」，迄今卻沒有任何一名官員遭到刑事裁罰。上個月，執政黨國民力量黨黨魁金起炫甚至稱，燭光祈禱、紀念活動、究責要求等等，都是北韓在背後一手操弄。

在事件中失去女兒的 Lee Jeong-min 是家屬代表，一年來疾呼政府展開獨立調查未果。他表示，事件當天，警方在梨泰院大張旗鼓取締毒品「作秀」，吸引大批媒體、調動警力，警方一心只想破獲毒品犯罪，不顧人群聚集的危險。

據傳就在事件過後幾天，警方從現場採集物件送驗，皆未驗出毒品反應。有的家屬甚至被要求簽下解剖同意書，要驗死者生前是否吸毒，引發了政府想推諉卸責的批評。其他爭議還包括，警方內部一份踩踏風險評估報告遭「毀去」、一名試圖文過飾非的警員自殺身亡等。

不少家屬對於孩子被當成罪犯，政府卻不思反省，感到痛心疾首，儼然是一種「國家暴力」。一名金姓女士表示，警方取走死去兒子的金融活動紀錄，疑是要探查是否有買毒交易。4 月，她與部分家屬都收到警方通知，孩子不會因「非自然死亡」罪遭到起訴。看到「罪」一詞，她心都碎了。

警方 1 月提出的調查報告指，這場人為災難是缺乏預防措施、人流控管不當、單位反應過慢造成。死者死因多為壓迫性窒息與大腦缺氧腫脹。緊急通報紀錄指，事件前 4 個小時，警消就接獲了數十通電話，卻未能及時因應。

共有 23 名官員依廢弛職務致死等罪名送辦，但僅有一小部分人出庭受審，尚無一人定罪，檢調也被批辦案牛步。此外，高官幾乎全身而退，7 月憲法法庭也駁回了就此事彈劾內政部長之動議。

家屬氣惱的是，若非心虛、試圖掩蓋，官方何以不敢與家屬會面，將事情說明白？隨著萬聖節逼近，南韓各地警方已加強「備戰」預期性人潮，如首爾即推出智慧人流控管系統。然而，Lee Jeong-min 堅持，家屬追求真相的努力，不會停止。「唯有真相大白，我們才能放過自己。」
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