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乾眼症可以靠飲食改善 營養師推3種食物 降低視力退化和失明風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/26 11:17
現代人生活壓力大、重度依賴3C產品，乾眼症患者隨之越來越多。（圖／路透社Alamy）

現代人生活壓力大、重度依賴3C產品，乾眼症患者隨之越來越多。（圖／路透社Alamy）

現代人生活壓力大、重度依賴3C產品，乾眼症患者隨之越來越多，除了尋求專業眼科醫師評估、治療外，健美營養師DGI黃威杰分享，日常生活中可以透過飲食來緩解乾眼症狀，例如補充omega-3脂肪酸、維生素E和多吃各種蔬菜等。

黃威杰表示，很多人對於乾眼症可能有迷思，誤以為是眼睛沒有淚水才是乾眼症，但其實只要是淚液分泌的量不足，或者成分異常，都有可能造成乾眼的症狀，所以建議大家還沒找到原因時，不要亂點市售的眼藥水，不但無法對症下藥，還有可能傷害眼球。

他說明，乾眼症是一種症狀，也代表著有許多不同的原因，都可能造成乾眼的問題，我們人體的眼周其實有多種不同的腺體，這些腺體的功能主要是分泌水分、油脂，只要其中一種腺體分泌出現異常，就可能會有症狀產生。

好比說，有些人是因為淚水分泌量下降；有些則是油脂分泌不足，導致眼內水分快速蒸發，而油脂通常都會在我們眨眼的時候分泌，所以有些患者會因為眼睛乾澀，導致眨眼頻率增加，因此眼中水分蒸散太快，身體不自主想透過眨眼避免眼睛過度乾澀，而第三種是屬於缺乏水分分泌同時又缺乏油脂分泌的混合型。

常見的病兆，有像是：眼睛出現灼熱感、常常覺得眼皮重、眼睛有騷癢感、畏光和發紅等等，民眾只要出現類似的狀況，建議都可以尋求專業眼科醫師評估、治療，避免自行使用眼藥水或是食鹽水。

此外，其實也可以透過飲食的幫助，來改善乾眼症狀，例如：補充omega-3脂肪酸，像是深海魚、亞麻仁油、南瓜籽等，都富含omega-3脂肪酸，可以幫助提高體內抗氧化能力，避免腺體細胞發炎損傷，導致分泌功能出現異常。

黃威杰進一步說明，五顏六色的蔬菜含有豐富的葉黃素、玉米黃素以及多種植化素，可以幫助眼睛吸收多餘藍光損傷，對於黃斑部的健康也有一定的幫助。

另外，補充維生素E也很重要，像是杏仁、腰果、巴西堅果和核桃等，裡頭的維生素E，可以保護視網膜內的眼睛細胞免受氧化壓力的損傷，也降低眼睛視力退化和失明風險。
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