保守派強生成美國新任眾議長 支持川普反對合法墮胎與同婚

共和黨籍美國路易斯安那州眾議員強生今日以220票過半數的票數,當選美國新任聯邦眾議院議長。強生為共和黨內堅定的保守派,是前總統川普的支持者,在推翻2020美國大選結果中出力,並且反對合法墮胎與LGBTQ權益。

綜合NBC、CNN報導,在共和黨極右派接連逼退眾院共和黨第二號人物史卡利塞(Steve Scalise)、強硬保守派議員喬登(Jim Jordan)以及共和黨黨鞭艾默(Tom Emmer)後,強生(Mike Johnson)以220票過半數的票數成為新任眾議長,結束長達22天眾議長職缺空懸的亂象。

律師出身 川普支持者

強生於2016年首次當選路易斯安那州眾議員,並曾擔任共和黨研究委員會主席、眾議院共和黨會議(House Republican Conference)副主席、共和黨副黨鞭,也是司法委員會、軍事委員會以及新成立的「聯邦政府武器化」專責委員會成員。

強生向來是川普(Donald Trump)的支持者,也是試圖推翻美國2020年總統選舉結果的國會關鍵人物。作為主攻憲法的律師,強生在2021年1月6日與逾150名眾議院共黨人,共同投票阻止對時任總統當選人拜登(Joe Biden)選舉人票的認證。他也曾提出某些州在新冠疫情間對選舉投票程序的改變是違憲的觀點,旨在讓川普即便敗選也能繼續執政。強生在獲得眾議長提名後,拒絕回應關於自身在川普推翻選舉結果中所起作用。

堅定的保守派

在拜登上任期間,強生對一系列兩黨法案投出反對票,包括成立獨立委員會調查1月6日國會騷亂事件、基礎設施投資和就業法案(Infrastructure Investment and Jobs Act))、重新授權「反婦女暴力法」(Violence Against Women Act)、一項溫和的槍支管制法案以及「晶片與科學法」(CHIPS and Science Act)。

今年6月,他對前眾議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與拜登談辦達成的債務上限協議「財政責任法案」(Fiscal Responsibility Act)投贊同票,但對避免政府在10月1日停擺臨時撥款法案投了反對票。他也對盖茨(Matt Gaetz)提出的麥卡錫罷免案投下贊同票。

對於美國政府如何在11月17日前解決資金問題,強生提議在1月15日或4月15日前再通過一項短期撥款法案,「以能夠獲得會議共識為基礎」,確保參議院不能將議案包裹在一起來干擾眾議院。

反對同性婚姻與墮胎

強生堅定反對合法墮胎,也反對拜登於2022年簽署立法的保障同婚的「尊重婚姻法案」(The Respect for Marriage Act)。

強生還與眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)共同發起一項名為「保護兒童純真法案」(Protect Children's Innocence Act)立法,該法案將為18歲以下未成年人提供「性別肯定照護」(gender-affirming care)定為犯罪。所謂性別肯定照護是指幫助人們轉變生理性別。