台灣同志大遊行前夕！超繽紛彩虹比薩配閃亮Disco啤酒　跨性別遊行After party在這裡！

臺虎從2017年起持續以啤酒來支持性別平權， 推出無標籤啤酒傳遞「真愛不該貼標籤」的多元包容訊息，今年與第21屆臺灣同志遊行攜手合作， 以閃亮派對必備的迪斯可彩球為概念，將臺虎的經典酒款 - 生啤酒〈嗨〉換上閃亮的彩虹外衣，聯名推出「臺虎生啤酒 多元同行限定版」，糖份與熱量降到最低，少了負擔、帶來加清爽順口的風味。



臺虎及臺灣同志遊行推出「臺虎生啤酒 多元同行限定版」。

此外，臺灣跨性別遊行限定 ON TAP 雞尾酒 「粉漂亮」與「菊花粉藍」，自即日起至10月27日「臺虎信義啜飲室Landmark」與「 Driftwood西門町」限定販售，品牌將捐出30% 營收給臺灣同志諮詢熱線協會，以支持臺灣跨性別遊行；臺灣跨性別遊行於明（27）日結束後，當晚九點將在 Driftwood 西門町，臺灣同志諮詢熱線協會及民間活動組織大縱酒一同舉行遊行After Party，為隔日的臺灣同志大遊行展開預熱前夜祭。



臺灣跨性別遊行雞尾酒「粉漂亮」與「菊花粉藍」30% 營收將捐給臺灣同志諮詢熱線協會。

臺虎也加入臺灣同志遊行的車隊行列， 將以多種繽紛的彩虹元素與聯名酒款和期間限定披薩為造型改造小型 卡車；車上除了有限定的七彩造型， 還有披薩造型轉盤也將在車隊行徑間與遊行朋友們一齊進行小遊戲， 除了有機會現場得到限量的「臺虎生啤酒 多元同行限定版」，也有許多遊戲獎勵與優惠， 讓遊行車隊增添更多豐富有趣的氛圍。

臺虎與 PANGU by Kenal 推出亞洲首款 LGBTQ+ 為主題的遊戲「PANtopia」合作，透過聯名酒款「 臺虎生啤酒 多元同行限定版」以數位方式線上登陸元宇宙。 玩家即日起只要在11月18日前，於「PANtopia」 內暢遊，並尋找到遊戲內的聯名酒款數位地標拍照， 即獲臺虎生啤酒買一送一。



亞洲首款 LGBTQ+ 為題的線上遊戲「PANtopia」。

此外，臺虎旗下披薩店 NSFW Pizza & Coffee 推出「彩虹蘋果Pi披薩」！以莫扎瑞拉起司做為基底， 放上新鮮蘋果搭配肉桂卡士達醬作為風味主軸， 再點綴肉桂胡桃與蜂蜜後窯烤出誘人焦香，最後撒上繽紛彩虹豆， 自帶彩虹的甜點系披薩就此誕生。

詳情請前往官網查詢



彩虹蘋果Pi披薩一份售價NT$ 300，可於NSFW Pizza & Coffee購買。

以上圖片由臺虎提供

「飲酒過量，有害健康」，「禁止酒駕」