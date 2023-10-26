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現場看體育比賽好熱血 研究：增加生命價值感 強度等同找到工作

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/26 10:08
中華職棒味全龍隊日前在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊正面對決，吸引許多球迷到場觀戰。

中華職棒味全龍隊日前在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊正面對決，吸引許多球迷到場觀戰。 (來源 中央社)

有不少人熱衷於觀看體育賽事，尤其是現場觀賽臨場感十足，根據一份研究指出，觀看現場體育賽事可以提高幸福感，並減少孤獨感。

該研究發表於2023年年初《Frontiers in Public Health (公共衛生前沿)》的期刊上，由安格利亞魯斯金大學心理與運動科學學院的學者所進行，引用7,209 名居住在英格蘭、年齡介於16~85歲的成人數據，這些人參加了由英國政府數字、文化、體育和娛樂部門委託進行的《Taking Part Survey(參與調查)》。

結果發現，觀看現場體育賽事能增加社交互動、形成族群認同和歸屬感，有助提高主觀幸福感的兩項主要指標：生活滿意度和生命價值感，並降低孤獨感。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，當我們參與大家認同的團體活動，會有種「大家都和我一樣」，去除「陌生」或「孤獨」的負向感受，讓人產生幸福感，特別在運動競賽現場的感受更明顯，可能原因有下列三種：

  • 一、共鳴：看比賽相對於其他休閒活動更能引發和鄰座觀賽者的共鳴感。
  • 二、刺激：比賽帶有刺激的情緒，隨著過程情緒起伏較大，會刺激內分泌系統，讓腎上腺素加快分泌，使心跳加速、流汗、躁動且情緒高昂。
  • 三、互動：比賽現場觀眾席有加油呼聲、波浪舞的互動，這些肢體活動能產生更多的腦內啡、多巴胺等快樂激素，選手得分後和認同團體擊掌、擁抱等互動產生的催產素，也會獲得更多幸福感。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究指出參加現場體育賽事會增加我們的「生命價值感」，這種增強與得到工作的幅度相當，是個令人振奮的結果，呼籲民眾給自己或親友一個去現場觀看體育賽事的機會，觀賞本身有助於身心健康，同時可增加社交互動，從事前的討論，像是如何前往現場、這項運動的歷史背景、彼此欣賞的選手與精采事蹟…等，到和朋友一起經歷賽事的輸贏，這個經驗會持續到未來，也會留下與這個世代民眾們的共同回憶，產生群體認同與歸屬感。

如果家中有不喜愛運動的孩子，葉雅馨建議父母要引導孩子培養運動興趣前，自己要有嘗試的意願，再則先引起好奇，為什麼成千上萬的群眾會聚在球場觀看、有啦啦隊、歡呼激動？試著邀請孩子的朋友一起到現場觀賞運動賽事，感動與情緒是會感染的，陪伴孩子感受比賽的魅力，給自己和孩子一次樂在其中的體驗機會，助於增加親子互動和幸福感。

葉雅馨提醒，比賽總是有輸有贏，當支持的隊伍輸了，可能有沮喪、挫折等強烈負面感受，此時可和一起觀賽的人擁抱，討論比賽精彩和可惜之處，並相約下次再進場支持，「輸」往往正是學習如何面對及增加調適韌性的機會，也建立觀賽心理健康素養。
體育賽事
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幸福感
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