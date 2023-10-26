第五屆法國食材盛典「美味法國2023」圓滿落幕

全台最具規模的法國食材展【Food Experience美味法國】於10月24圓滿落幕，這場由法國在臺協會商務處 (Business France) 主辦的食品及餐飲業年度盛事今年邁入第五屆，共匯聚來自法國和台灣的19家參展夥伴，展出超過26個法國品牌，包含奶油、各式乳酪、香料、生蠔、蜂蜜、果醬、蘋果醋、烘焙原料及氣泡礦泉水、葡萄酒、烈酒等精選法國產品，透過主廚展演、職人工作坊、名廚論壇等形式，邀請台灣的美食愛好者及餐飲職人們，踏上一段味覺環法美食之旅。

開幕首日由 法國在臺協會商務處處長高德廉 (François Cotier) 舉行媒體揭幕儀式，感謝所有參展夥伴聯手推廣法國優質產品，也表示 : 「美食凝聚了料理人的心意，料理美味之鑰奠基於食材，而食材風味源自於各方風土不可取代的獨特性，今年邁入第五屆的美味法國，以『展演食材風土X凝聚料理職人』為核心，不僅邀請知名主廚們分享法式料理精湛技藝，也提供一個難得的機會讓更多業者探索法國食材多元的風貌和深厚底蘊」。隨後，法國在臺協會 副主任陸明莉 (Cléa Le Cardeur) 也蒞臨業內菁英雞尾酒交流會的擔任開場嘉賓，邀請與會的餐飲界核心人士共同舉杯慶祝這場精彩的法國風味嘉年華。

秋日裡的時髦法式野餐 主廚與侍酒師聯手演繹精緻餐酒饗宴

首先登場的媒體主廚展演，以秋日裡的「時髦法式野餐」為主軸，特別邀請到 藍帶國際廚藝學院 甜點主廚 Alain Michel CAMINADE 使用參展商食材 : 法國艾許 (Échiré) 頂級84%無鹽片狀奶油、聖桃園 (St Dalfour) 法國果醬，示範適合野餐場合享用的美味甜點：『法式草莓酥皮派』、『蘋果肉桂酥皮小塔』。

接續則由 台北法式風格起司吧《Le Comptoir Neihu 康拓洋行 內湖店》主廚Cyril HOU侯昱瑋 展演三款簡單精緻的法式乳酪開胃小點 : Pommes Aligot （法式傳統乳酪薯泥）、Brie de Meaux aux truffes（松露莫城布利）、Canapé au Roquefort （洛克福藍紋乳酪開胃小點），道地法式餐飲體驗少不了美酒搭配，現場也特邀前米其林星級餐廳侍酒師暨法國美食推廣大使蕭希辰建議搭配乳酪小點的法式野餐完美選酒提案，精選來自 全球銷量第一的波爾多葡萄酒品牌 摩當卡地 (Mouton Cadet)，這90年歷史的品牌為著名的 菲利浦·羅斯柴爾集團 (Baron Philippe de Rothschild) 旗下品牌： 系列酒款：摩當卡地精釀系列格拉芙白葡萄酒 (Graves)、摩當卡地精釀系列聖愛美濃葡萄酒 (St Émilion)、摩當卡地梭甸精釀白葡萄酒 (Sauternes)，精彩配搭為現場來賓帶來更添層次的精緻味覺體驗。

專為餐飲業者打造的職人工作坊及論壇 吸引逾四百位專業人士參與

活動第二天，僅限於食品及餐飲產業人士入場的展演活動，主辦單位也精心規劃三場職人工作坊及名廚論壇：

第一場由開元食品偕肯迪雅(Candia)品牌舉辦「奶油與烘焙的無限可能」展演，由2009西點世界盃銅牌得主同時也是肯迪雅全球品牌大使Francois Galtier 高爾蒂亞，特地從歐洲來台，運用肯迪雅Candia 布列塔尼片狀發酵奶油與肯迪雅發酵奶油條作為主角，展演多款道地的布列塔尼酥皮西點，不藏私地與現場業者分享主廚在麵團派皮的翻折處理之獨門技法。

第二場「馬雷恩–歐雷宏 (Marennes Oléron)生蠔‧大師工作坊」，由東遠國際攜手「馬雷恩–歐雷宏」生蠔工會代表Nicolas BROSSARD，從當地風土、養殖工法、生蠔種類、級別、風味、獨特的感官品味方式等，帶來最專業、最細緻的生蠔品鑑知識與方法，讓品味生蠔，從品嚐美味進階到品鑑專業。現場亦備有多款「馬雷恩歐雷宏」各級別生蠔，帶領現場主廚們深入探索法國「馬雷恩 歐雷宏」生蠔層次豐富的魅力。

第三場「VALS 天然氣泡礦泉水–—揭開法國米其林餐廳爭相使用的秘密」，由芳時品味邀請到三二行館首席侍酒師陳定鑫，帶領來賓探究來自法國，最古老水源之一，邀請現場餐飲職人親身品鑑VALS天然氣泡水豐富、平衡的礦泉口感及天然風土的氣泡，細細品味橫跨四個世紀的品飲歷史，以及時至今日該品牌被法國米其林餐廳爭相使用的秘密。

【Food Experience美味法國】壓軸場的職人活動，由主辦單位和餐飲媒體《名廚》聯名舉辦的名廚論壇，本屆以『永續餐飲的在地與國際』為題，特別邀請以卓越料理結合永續環保理念，甫摘下米其林綠星的簡天才師傅，以及 近年推動純植物料理課程的藍帶廚藝學院甜點教學主廚Alain Michel Caminade分別從「餐廳的永續實踐」及「甜點的永續挑戰」切入，從個人觀點、市場觀察、到廚房裡第一線應用心得，與業者分享綠色餐飲不僅展現於食材，更擴大到環境友善的營運方式。

值得一提的是，活動兩天也正值在法國舉辦的兩年一度國際烘焙大賽「Mondial Du Pain世界麵包大賽」。現場因此邀請主辦「UniBread烘焙王麵包大賽 暨 世界麵包大賽台灣選拔賽」的統一集團、統清共襄盛舉，展出歷年得獎選手的大師烘焙產品。統一集團長年致力於推動台灣烘焙業的發展，將法式烘焙精神融入當地市場，協助烘焙職人不斷提升技藝，並在國際賽事中展現台灣實力，本場賽事將由台灣烘焙王王柏峰與助手簡思昀代表出戰，現場的即時遠端連線吸引不少同業人士為選手熱血應援，期許台灣烘焙重登世界舞台！

揮別疫情 睽違四年首場法國原廠來台交流活動 多款法國新品首次在台亮相

法國在臺協會商務處農業食品組資深顧問金芙安 (Anne GUINAUDEAU) 表示：「美味法國」已成為台灣飲食產業界的指標性活動之一，今年為揮別疫情近後首場大規模食品展演，吸引不少法國品牌原廠親自來台與業者交流，法國在臺協會商務處 (Business France) 也很自豪能持續為台灣市場引進最新的法國道地新品，包含法國愛麗舍宮指定使用Archie小農蘋果醋、La Patelière烘焙原料、Marcel Senchou頂級手工番茄醬均為首次在台亮相，另外，我們也協助法國最負盛名的生蠔產區Marennes-Oléron（馬雷恩–歐雷宏）生蠔生產商尋找台灣市場的合作夥伴。當然，許多在台灣已販售的法國優質品牌也展出眾多新品，無論是對法國美食文化有興趣的美食媒體、想為菜色尋覓新靈感的餐飲業者，或是積極掌握飲食產業脈動的進口商，都能藉此機會盡情與國內外的產業專家交流，讓味蕾沉浸在美味無窮的法式風味中。」

本屆【美味法國2023】參展商包括：英蓋爾精品洋酒、Albert Ménès（綠活企業有限公司 代理）、AmbrAsia、Andros、 Archie（綠活企業有限公司 代理）、Candia（開元食品代理）、Echiré (艾許)、京原企業股份有限公司、馬雷恩– 歐雷宏 生蠔公會 (Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron)、Laïta、Le Comptoir康拓洋行，Mouton Cadet 摩當卡地 （橡木桶洋行 代理）， St Dalfour（大昌華嘉 代理）， St Michel Professional 以及VALS（芳時品味 代理）。

分為以下三大主軸，展出近26個優質法國品牌：

• 歐式西餐食材：Albert Ménès（香料、橄欖、抹醬及魚罐頭）、Babybel 貝爾（乾酪）、Christine Le Tennier（風味晶球）、Kiri凱芮（奶油乳酪）、Laughing Cow笑牛（乳酪、奶油）、Laïta （乳酪、奶油）、Le Comptoir康拓洋行（乳酪）、Marcel Senchou（番茄醬）、Plantin芃嵐汀（松露醬）、Pommery柏瑪芮 （芥末籽醬）、Marennes Oléron馬雷恩– 歐雷宏（生蠔）。

• 烘焙甜點食材： Andros（果醬、果泥）、Apidis（蜂蜜）、Candia肯迪雅（奶油、鮮奶油、乳脂起司）、Echiré艾許（奶油、中脂牛乳）、La Patelière（烘焙原料）、St Dalfour聖桃園（果醬、果泥）、St Michel Professional（冷凍瑪德蓮、冷凍鹹點）。

• 飲品酒水類：Archie （蘋果醋）、ABK6 干邑白蘭地、Champagne Laurent Lequart 樂樂香檳、Darroze 郡恩堡雅馬邑白蘭地、Godet 高神靈干邑白蘭地、Le Guishu 樂桂樹米製酒、Mouton Cadet摩當卡地 | 寶龍菲力浦．羅斯柴爾集團（波爾多葡萄酒）、Vals法兒天然氣泡礦泉水。