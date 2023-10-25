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藍白合不合？侯友宜喊話柯文哲：民意 在等您的答案 不能只想到自己

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 19:59
國民黨總統參選人侯友宜（圖）24日回應民眾黨主 席、總統參選人柯文哲「逼婚說」，侯友宜強調絕無 逼婚，兩情相悅才是重點，「我是一個很好...

藍白合逼婚說 侯友宜：兩情相悅最重要

國民黨總統參選人侯友宜（圖）24日回應民眾黨主 席、總統參選人柯文哲「逼婚說」，侯友宜強調絕無 逼婚，兩情相悅才是重點，「我是一個很好... (來源 中央社)

2024大選倒數80天，「藍白合」仍陷入膠著，國民黨總統參選人侯友宜今（25）日再次重申願意與民眾黨總統參選人柯文哲攜手合作，並向柯喊話，如果要讓台灣贏，我們就不能只想到自己，「民意，在等您的答案」。

侯友宜今天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，柯主席，如果要讓台灣贏，我們就不能只想到自己。昨天看到柯文哲主席說，要順應民意，讓台灣贏，我看了很感慨，台灣有高達六成民眾希望政黨輪替，這是民意；也有將近六成民眾認為，若要實現政黨輪替，國民黨跟民眾黨必須合作，這就是民意。

侯友宜說，因此，我以最大的善意跟誠意，向全國民眾及柯主席表達，不論是侯柯配、柯侯配，我願意跟柯主席一起，讓代表兩黨的總統參選人攜手成為一組參選人，這才是真正的藍白合，才能凝聚支持者、才能呼應廣大民意，這才會贏！

但很遺憾，柯主席直到今天，仍然沒有表態同意，而從雙方實際坐下來討論合作以來，國民黨與我始終不設任何前提，甚至做了三次讓步，但柯主席卻選擇，寸步不讓。

國家為先，政黨其次，個人最後。因此，我再次重申，我願意與柯主席攜手合作，讓兩黨總統參選人成為一組參選人，真正集中力量，達成政黨輪替，請問柯主席，您願意嗎？民意，在等您的答案。
侯友宜
柯文哲
2024總統大選
國民黨
民眾黨

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