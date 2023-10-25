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民進黨立委趙天麟婚外情風波惹議 賴清德：莫忘初衷、莫辜負社會期待

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 19:23
民進黨總統參選人賴清德24日在民進黨中央黨部舉行 「國家希望工程」第7場國政願景發表會，主題為 「公義社會，溫暖台灣」，說明社福政策方...

賴清德發表社福政見（1）

民進黨總統參選人賴清德24日在民進黨中央黨部舉行 「國家希望工程」第7場國政願景發表會，主題為 「公義社會，溫暖台灣」，說明社福政策方... (來源 中央社)

民進黨高雄市立委趙天麟因捲入婚外情而退出2024立委選舉。民進黨主席賴清德今（25）日在中常會上請提名小組盡速開會解決後續問題，並向黨內喊話「莫忘責任以及莫辜負社會的期待」。

賴清德今日在民進黨中常會上表示，民進黨自創黨以來，就堅定和台灣人民站在一起，不斷提出具有價值性的主張，且在不同階段提出的每個議題，都是國家進步的磚塊，除了凝聚民眾共識，也一起打造進步國家，一點一滴改變人民生活，而政黨價值也是由一塊一塊磚塊累積，期盼黨成為台灣長治久安、堅定穩固的支柱。「我們不怕別人用汙泥塗牆，但我們須戒慎恐懼，切勿問題由內部而起。」

他說，要和所有常委、黨公職以及全體人員共同勉勵，第一點是「莫忘初衷」，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」，不管任何時候都不能夠忘掉，當初民進黨創黨前輩所建立的創黨精神。

賴清德說，第2點是莫忘責任以及莫辜負社會的期待，民進黨很難得從在野到執政，從執政到在野，又從在野回到執政，黨公職除了在工作崗位上，應該要盡心盡力，克盡職責以外，所有作為除了要遵守法治，我們的言行更要符合社會的期待，切不可失序，影響整個政黨，民進黨要成為台灣政黨的表率，要有這樣的抱負。

第3點，如果有從政黨員，言行失序不符合社會期待，黨中央必定嚴明黨紀，大家深知這場選舉對台灣的重要性，不僅僅總統要當選、國會要過半，但是不會為了國會要過半，或者是為了要保住任何一席立委席次，而犧牲黨的原則。

最後，他請秘書長協助大選提名策略小組，能夠盡速開會解決趙天麟退選之後的後續問題，「提名要越快越好」。
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2024總統大選
2024立委選舉

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