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柯文哲主張民主初選如砒霜　朱立倫盼柯換位思考　許立明：藍白合似政治「仙人跳」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/25 17:54
國民黨主席朱立倫喊話民眾黨參選人柯文哲，一起換位思考、共組聯隊。（圖／中央社）

國民黨主席朱立倫喊話民眾黨參選人柯文哲，一起換位思考、共組聯隊。（圖／中央社）

國民黨總統參選人侯友宜23日鬆口「柯侯配」要求確認合作對象，被柯視為限時「逼婚」。民進黨秘書長許立明今（25）日表示，「藍白合」更像政治「仙人跳」，柯文哲拿國民黨跟郭台銘當籌碼；國民黨主席今天下午否認有換將、淘汰的可能，表示國民黨會換位思考，也盼柯文哲換位思考，共組聯隊，以大局為重。

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柯文哲今日指出，侯友宜所提民調與民主初選各半，民主初選如同砒霜，一罐砒霜喝下去會死，換成半罐喝下去還是死掉，至於民主初選結果沒投大家都知道結果。至於「逼婚說」，他表示在報紙上看到自己的名字被放到結婚證書上，卻事先不知情，這種手法實在太奇怪。

國民黨主席朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，藍白在各立委選區合作；以及共同政見與政策，雙方9月已談妥，近來兩黨會再次相談，並公開宣示爭取支持，令立委席次最大化。

至於藍白合，朱立倫表示是廣大民眾的期待，一定要朝此目標持續努力。他提及，前立法院長王金平昨天與柯文哲見面後，建議大家換位思考。國民黨會以最大的耐心、誠心、同理心，願意換位思考，也請柯文哲能換位思考。

朱立倫指出，「侯柯配」或「柯侯配」不是淘汰賽，而是組聯隊，也是支持者所欲看到的。他還強調，有人建議換將、淘汰，但絕無此事。團結一起，1加1大於或等於2，才是主要目標。呼籲大家以大我為重，以大局為重。

「藍白合」持續無解，民進黨秘書長許立明今日在中常會黨務報告時指出，藍白合看起來比較像政治的仙人跳，點名柯文哲將國民黨及鴻海創辦人郭台銘當成兩手策略的籌碼。

至於民主社會不會接受雙方政治聯姻，他認為，台灣社會在乎的不是他們的兩人世界或三人世界，重點在於誰能夠穩定帶著台灣社會繼續發展，更堅定守護台灣的安全。藍白合如今各懷鬼胎，對台灣民主乃至未來，都會造成相當的威脅。
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更新時間 : 2023-10-28 03:46 GMT+08:00

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