六福萬怡攜手金車柏克金 啤酒入菜 Gold 啤味

台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，以囊括各式經典粵式美饌並於每季輪番推出精緻中式料理，廣受消費者推崇，本次將於即日起至12月31日推出「Gold啤味」期間限定菜餚，聯手金車柏克金，以柏克金三款人氣啤酒「德式小麥啤酒、科隆啤酒、黃金拉格啤酒」做為主軸，將三款啤酒結合粵菜設計出六道創新菜餚，再以時令秋季的在地食材、海鮮入菜，將啤酒風味鎖在料理中，層層堆疊出幸福滋味。

全新一季啤酒入菜：「Gold啤味」六道限定菜登場

坐擁交通便捷優勢，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理，將於即日起與金車柏克金聯手，推出「Gold啤味」期間限定菜單，將粵式料理結合啤酒入菜，創新詮釋創意粵菜的多重風味。本次聯名菜單共選用三款柏克金暢銷啤酒，包含入喉圓潤順口，麥香馥郁、口感厚實乾爽的德式小麥啤酒，飽滿豐沛的清新果香與酒花香、輕盈爽口的科隆啤酒，與黃金色優雅麥香、細膩啤酒花香，尾韻柔順的黃金拉格啤酒，並由粵亮廣式料理主廚運用每款啤酒的特性，量身打造限定菜餚。

選用麥香馥郁的德式小麥啤酒烹調的料理，包含以粵亮招牌菜蒜香脆皮雞發想的「慢火爐烤脆皮手撕雞」售價1,680元，選用嘉義桂丁雞，搭配啤酒及數十種香料醃製整整兩天，以港式太空爐中心溫度75度慢火烤50分鐘，讓啤酒花與麥香結合肉汁鎖住烤至外皮酥脆，出餐時再放入訂製的煙燻罩中，打入蘋果木香氣增添風味，並搭配經典胡椒鹽與蒜頭啤酒雞油汁。而同樣使用德式小麥製作的「啤酒紫梅椰汁糕」售價250元，源自經典粵式甜品椰汁糕與蛋白涼糕，主廚除將視覺做為啤酒造型，口味上亦將啤酒與紫蘇梅、話梅共同熬煮，讓酸甜風味平衡厚實的麥味，讓整體風味更加清爽口感，並搭配經典的椰汁奶酪底。

而以豐沛果香為核心，不帶苦澀感的科隆啤酒，則適合以料理凸顯其風味特色，「香辣水煮海鮮波龍」售價1,980元，以粵亮自製的辣跳醬為主軸煨煮海鮮，主廚將辛香料與食材爆香後，加入加拿大波士頓龍蝦、淡菜、中卷慢火慢煮，融合辣跳醬與科隆啤酒，讓辣中點綴細致水果香氣息，是一道「辣酒鮮香」適合秋季大快朵頤的美味佳餚。冷盤「醉翁水晶羊腩凍」售價580元，則為效仿上海名菜「水晶肴肉凍」而創新設計，將內容改為羊腩並歷經3小時的藥膳燉煮入味，過程中加入豬皮、大骨、軟骨與科隆啤酒，等待膠質釋出後湯頭轉為濃稠，再經過冷卻步驟，凝結成果凍，其滋味輕爽、啤酒香氣十足。

另外以柏克金暢銷黃金拉格啤酒設計的菜餚，主廚考量其啤酒風味麥香清晰顯著，餘味較有啤酒花的酸澀感，兩款料理都以口味較重的菜色設計，「麻油蝦兵蟹將砂鍋煲」售價1,680元，源自粵式經典煲類料理蔥薑粉絲煲，將宜蘭蔥、中薑以手工芝麻油大火油鞭後，再倒入黃金拉格啤酒共同煨煮海鮮，包含肥美紅蟳、草蝦、白蝦等煮至海鮮鮮甜釋出後，再勾上薄薄芡汁，湯頭麻香濃郁、甘甜。另一款「葛仙米仙草羊羹」售價280元，則為創意甜品，靈感來自日本傳統點心「羊羹」並加以改良，嚴選新竹關西仙草茶與黃金拉格啤酒調和，使其滋味甜而不膩，口感層次上，再以仙翁葛仙米堆疊，做出豐富口感。

「Gold啤味」菜單供應至12月31日，活動期間凡點「Gold啤味」限定料理，搭配柏克金黃金拉格鮮釀啤酒，即可享下次用餐啤酒招待乙杯，點兩杯即招待兩杯，以此類推。