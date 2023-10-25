8年吸收6名軍官 共諜案台灣劉姓退役空軍上校重判20年

高等法院高雄分院今（25）日就共諜案宣判，劉姓退役空軍上校 8 年來吸收 6 名現役軍官，罪行重大，遭判 20 年，其他涉案人士也分別遭處 6 個月至 20 年 6 個月不等徒刑。

中央社報導，高等檢察署高雄分署今年 1 月偵辦這起共諜案，依違反國家機密保護法起訴 7 人。

調查發現，劉姓退役空軍上校 2013 年退伍後赴中國經商，遭情治機構吸收，在台灣發展共諜組織，陸續吸收了 6 名現役空軍與海軍軍官，刺探軍情。劉男設立了空殼公司作為掩護，將中共資金用於獲取國軍機密，提供情資者獲 3 萬至 10 萬元酬金。

高等法院高雄分院宣判，劉姓退役空軍上校處 20 年徒刑，沒收犯罪所得 1,670 萬 9,000 元。孫姓中校 19 年 6 個月徒刑，褫奪公權 3 年，沒收犯罪所得 96 萬 9,000 元。劉姓少校 20 年 6 個月徒刑，褫奪公權 4 年。龔姓少校 3 年 6 個月徒刑。鄧姓少校 2 年徒刑。林姓少校 6 個月徒刑。

根據聯合報，孫姓中校債務纏身，與劉姓少校是夫妻檔，二人協助劉男取得軍情，犯行最重，考量二人並無前科，各判 19 年 6 個月、20 年 6 個月，量刑是近年來最重。

此外，此案 8 月也牽扯出空軍松山基地指揮部地勤單位鄭姓少校涉案。由於松指部負責總統、副總統等高層行政專機事務，機敏性高，鄭男情節重大，正由高分院審理中。