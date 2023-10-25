Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

8年吸收6名軍官 共諜案台灣劉姓退役空軍上校重判20年

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 17:20
2023年10月3日，台灣空軍展示國慶日當天直升機將懸吊的巨幅國旗。（圖／路透社Carlos Garcia Rawlins）

2023年10月3日，台灣空軍展示國慶日當天直升機將懸吊的巨幅國旗。（圖／路透社Carlos Garcia Rawlins）

高等法院高雄分院今（25）日就共諜案宣判，劉姓退役空軍上校 8 年來吸收 6 名現役軍官，罪行重大，遭判 20 年，其他涉案人士也分別遭處 6 個月至 20 年 6 個月不等徒刑。

中央社報導，高等檢察署高雄分署今年 1 月偵辦這起共諜案，依違反國家機密保護法起訴 7 人。

調查發現，劉姓退役空軍上校 2013 年退伍後赴中國經商，遭情治機構吸收，在台灣發展共諜組織，陸續吸收了 6 名現役空軍與海軍軍官，刺探軍情。劉男設立了空殼公司作為掩護，將中共資金用於獲取國軍機密，提供情資者獲 3 萬至 10 萬元酬金。

高等法院高雄分院宣判，劉姓退役空軍上校處 20 年徒刑，沒收犯罪所得 1,670 萬 9,000 元。孫姓中校 19 年 6 個月徒刑，褫奪公權 3 年，沒收犯罪所得 96 萬 9,000 元。劉姓少校 20 年 6 個月徒刑，褫奪公權 4 年。龔姓少校 3 年 6 個月徒刑。鄧姓少校 2 年徒刑。林姓少校 6 個月徒刑。

根據聯合報，孫姓中校債務纏身，與劉姓少校是夫妻檔，二人協助劉男取得軍情，犯行最重，考量二人並無前科，各判 19 年 6 個月、20 年 6 個月，量刑是近年來最重。

此外，此案 8 月也牽扯出空軍松山基地指揮部地勤單位鄭姓少校涉案。由於松指部負責總統、副總統等高層行政專機事務，機敏性高，鄭男情節重大，正由高分院審理中。
共諜
吸收
軍情
機密
軍機
台灣
中共
情治

相關新聞

台灣首間「合法」寵物生命紀念園區開幕　設點桃園新屋
台灣首間「合法」寵物生命紀念園區開幕　設點桃園新屋
2023/10/27 16:47
昨日馬雲今日郭台銘 底線不容侵犯 中國拿鴻海富士康殺雞儆猴
昨日馬雲今日郭台銘 底線不容侵犯 中國拿鴻海富士康殺雞儆猴
2023/10/27 12:13
日本駐中、美、俄大使更動 日媒：前祕魯大使片山和之接駐台代表
日本駐中、美、俄大使更動 日媒：前祕魯大使片山和之接駐台代表
2023/10/26 16:51
台灣同志大遊行前夕！超繽紛彩虹比薩配閃亮Disco啤酒　跨性別遊行After party在這裡！
台灣同志大遊行前夕！超繽紛彩虹比薩配閃亮Disco啤酒　跨性別遊行After party在這裡！
2023/10/26 10:36
國際名導侯孝賢告別影壇 家人證實：罹患阿茲海默症 已回歸家庭
國際名導侯孝賢告別影壇 家人證實：罹患阿茲海默症 已回歸家庭
2023/10/25 17:14

更新時間 : 2023-10-28 03:46 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多