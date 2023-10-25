新北唯一蟬聯8連霸樂齡評鑑特優　囊括樂齡奉獻獎6大獎全國最多

新北市日前榮獲教育部2023年樂齡學習政策訪視績優 縣市特優等及第6屆樂齡教育奉獻獎，並獲頒百萬獎勵金， 成為自2016年教育部開辦樂齡訪視以來， 全國唯一蟬聯特優等八連霸的縣市! 新北更囊括樂齡教育奉獻獎6大獎， 包含新莊區樂齡學習優質中心榮獲團體獎特優等、 洪靜春獲卓越領導獎、黃鳳欽獲教學優良獎、 陳玉華及潘美玲獲志工奉獻獎、李秀敏獲傑出帶領人獎， 獲獎數全國最多，今（25）日於市政會議獻獎，分享榮耀。

為打造樂齡長者的學習場域， 新北市已於29區設立共31所樂齡學習中心，達成「區區有樂齡」 的目標；各樂齡中心每年開設近700門課程， 依據在地自然人文推動特色課程，帶領民眾參與及關心在地。此外， 市府更結合各局處推動多元樂齡活動方案，包含樂齡中心、 松年大學、樂齡日、長者健康促進站、銀髮遊程等， 提供高齡者豐富學習資源，再度獲教育部評比特優等殊榮。

新莊區樂齡學習優質中心辦理多元樂齡教育活動，包含核心課程、 中心課程、貢獻課程，並推動多元社團，如「健康自癒力」 等特色社團，2022年起更打造「樵夫基地」， 鼓勵社區男性投入課程及社區服務。同時，結合地方產業文化， 創新推動樂齡教育活動的辦理模式，榮獲團體獎特優等。 豐年國小校長洪靜春深耕中心經營，進行多元開展， 結合學校人力空間，規劃樂齡業務分工並注重志工培訓， 更推動創意樂齡課程，榮獲卓越領導獎。

教學優良獎得主為新莊區樂齡學習優質中心講師黃鳳欽， 開設符合高齡者旅遊需求的日語休閒課程， 自編系列性主題情境會話教材，帶領學員透過聽說唱跳、 情境模擬學習實用日語能力，每期報名都飛速額滿! 另也開設養生課程榮獲教育部樂齡優良課程教案與教材評選佳作。 她表示，參與樂齡教育是其終身志業， 希望可以鼓勵更多人退休後投入教育服務。

2位志工奉獻獎得主分別為新店區安坑樂齡學習中心志工陳玉華及三 重區樂齡學習中心志工潘美玲。 玉華志工加入安坑國小志工團隊服務至今已15年， 協助學校推廣樂齡學習中心業務，辛勤協助課程報名、 成果展活動等；美玲志工則是三重區樂齡學習中心草創時期大功臣， 迄今投入樂齡志工14年，擔任「樂齡組組長」兼創意總監， 每年帶領志工裝飾樂齡教室、整理課程檔案，帶領故事列車， 為孩子說動人的故事，也和其他志工共同成長。

傑出帶領人得主李秀敏於完成教育部高齡自主學習團體帶領人培訓後 ，旋即每年在社區展開帶領團體的學習活動，其帶領的「 樂活學習社」規劃律動健身的活動，鼓勵學員們以所學的律動， 在社區節慶中表演，也帶領團體代表社區參與各項公益活動。

教育局長張明文表示，樂齡學習中心除了能讓長者就近上課外， 也可以交朋友、玩社團，保有健康愉悅的身心，活躍老化， 另高齡自主學習團體更深入社區，將活動帶到偏鄉， 期待更多長者走出家門學習，活躍人生的下半場。

李秀敏小姐獲頒第6屆樂齡教育奉獻獎傑出帶領人獎。(圖／新北市教育局)

新北市獲教育部訪視各直轄市及縣市政府執行樂齡學習政策特優等。(圖／新北市教育局)

市政會議由教育局張明文局長與社教科夏治強科長代表獻獎本市獲教育部訪視樂齡學習政策特優等。(圖／新北市教育局)

新莊區樂齡學習優質中心特色課程樵夫基地。(圖／新北市教育局)

教學優良獎得主黃鳳欽講師(第一排右2)與日語班學員合影。(圖／新北市教育局)

新店區安坑樂齡學習中心玉華志工(左1)於家長日在共讀站帶繪本說故事活動。(圖／新北市教育局)

新莊區樂齡學習優質中心獲第四屆樂齡奉獻獎優等獎，洪靜春校長(著白衣者)與學員合影。(圖／新北市教育局)