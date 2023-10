國際名導侯孝賢告別影壇 家人證實：罹患阿茲海默症 已回歸家庭

以「悲情城市」、「戲夢人生」、「刺客聶隱娘」等作品聞名全球的台灣導演侯孝賢驚傳罹患阿茲海默症,對此,其家屬今(25)日證實,侯導已經完全回歸家庭生活並且安心休養,其公司仍正常營運,業務依舊持續運作,但籌備中的電影《舒蘭河上》確定無法繼續執行。

根據《IndieWire》報導,英國權威影評人雷恩斯(Tony Rayns)於 23日在倫敦花園電影院介紹侯孝賢作品《童年往事》(A Time to Live and a Time to Die)的放映會上透露「侯孝賢已經退休」。

而該消息隨後也被策展人克洛斯威特(George Crosthwait)證實,他還說,這在台灣業界已是公開的秘密,但侯導和家人仍未宣佈,可能想保有隱私。

對此,侯孝賢的兒子侯甫獄今天發布聲明表示,侯孝賢先前診斷出阿茲海默症,仍持續準備下一部電影,並未減少對電影的熱情,一直到新冠肺炎確診,後遺症連帶影響病情才暫停,這是團隊沒想過的發展。

不過,請侯導的朋友和影迷們不要難過,侯導現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養,身心狀態平順,並無大礙,其公司也都還在營運,也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。

侯孝賢家屬完整聲明稿:

侯導先前經診斷出阿茲海默症,但仍持續準備他的下一部電影,並沒有因此減退他對電影的熱情,工作事務也如常進行,一直到新冠肺炎確診,後遺症連帶影響病情才暫停,這對我們來說是沒有預想過的發展,相信對今日得知此消息的朋友們來說,也一定是非常震驚與難以置信,不過,請侯導的朋友和影迷們不要難過,確診之前他常跟我們說,他發現他對電影的喜歡越來越純粹,確診康復後,現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養,身心狀態平順,並無大礙,他的公司也都還在營運,業務依舊持續運作,謝謝大家的關心。

過往由於侯導長年投入於他所喜歡的電影工作中,對家庭生活無暇兼顧,所以現在雖然生病了,但感謝神,換個角度看,這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處,重新建立更親密的關係,也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。

之前侯導籌備的電影《舒蘭河上》(尋找河神),無法繼續執行固然遺憾,但過往他的作品已於國內外獲得諸多的肯定,也留下許多經典的作品,相信在時間的洪流裡不但不會被遺忘,他對電影的態度、精神也一定會被戰友和影迷們留存下來,再次謝謝大家。

侯甫嶽 侯蘊華 曹寶鳳