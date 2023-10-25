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國際名導侯孝賢告別影壇 家人證實：罹患阿茲海默症 已回歸家庭

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 17:14
2015年侯孝賢以《刺客聶隱娘》獲得坎城影展最佳導演。（圖／路透社Alamy）

2015年侯孝賢以《刺客聶隱娘》獲得坎城影展最佳導演。（圖／路透社Alamy）

以「悲情城市」、「戲夢人生」、「刺客聶隱娘」等作品聞名全球的台灣導演侯孝賢驚傳罹患阿茲海默症，對此，其家屬今（25）日證實，侯導已經完全回歸家庭生活並且安心休養，其公司仍正常營運，業務依舊持續運作，但籌備中的電影《舒蘭河上》確定無法繼續執行。

根據《IndieWire》報導，英國權威影評人雷恩斯(Tony Rayns)於 23日在倫敦花園電影院介紹侯孝賢作品《童年往事》（A Time to Live and a Time to Die）的放映會上透露「侯孝賢已經退休」。

而該消息隨後也被策展人克洛斯威特（George Crosthwait）證實，他還說，這在台灣業界已是公開的秘密，但侯導和家人仍未宣佈，可能想保有隱私。

對此，侯孝賢的兒子侯甫獄今天發布聲明表示，侯孝賢先前診斷出阿茲海默症，仍持續準備下一部電影，並未減少對電影的熱情，一直到新冠肺炎確診，後遺症連帶影響病情才暫停，這是團隊沒想過的發展。

不過，請侯導的朋友和影迷們不要難過，侯導現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙，其公司也都還在營運，也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。

侯孝賢家屬完整聲明稿：

侯導先前經診斷出阿茲海默症，但仍持續準備他的下一部電影，並沒有因此減退他對電影的熱情，工作事務也如常進行，一直到新冠肺炎確診，後遺症連帶影響病情才暫停，這對我們來說是沒有預想過的發展，相信對今日得知此消息的朋友們來說，也一定是非常震驚與難以置信，不過，請侯導的朋友和影迷們不要難過，確診之前他常跟我們說，他發現他對電影的喜歡越來越純粹，確診康復後，現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙，他的公司也都還在營運，業務依舊持續運作，謝謝大家的關心。

過往由於侯導長年投入於他所喜歡的電影工作中，對家庭生活無暇兼顧，所以現在雖然生病了，但感謝神，換個角度看，這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處，重新建立更親密的關係，也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。

之前侯導籌備的電影《舒蘭河上》(尋找河神)，無法繼續執行固然遺憾，但過往他的作品已於國內外獲得諸多的肯定，也留下許多經典的作品，相信在時間的洪流裡不但不會被遺忘，他對電影的態度、精神也一定會被戰友和影迷們留存下來，再次謝謝大家。

侯甫嶽 侯蘊華 曹寶鳳
侯孝賢
刺客聶隱娘
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台灣導演
阿茲海默症

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更新時間 : 2023-10-28 03:45 GMT+08:00

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