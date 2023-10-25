再創佳績！全國蜂蜜評鑑新北奪3特獎

2023年全國龍眼、荔枝蜂蜜評鑑結果日前出爐，新北市再創佳績，牧蜂農莊簡德源、鼎勝養蜂場曾國平及蜜蜂世界陳婷怡，自全國蜂農中脫穎而出，榮獲3座特等獎(第一名)，其中蜜蜂世界陳婷怡更是六都唯一獲特等獎的女性蜂農，今(25)日在市政會議中與市府分享榮耀。
全國蜂蜜評鑑方式分二階段辦理，初評為蜂蜜品質檢驗初評為蜂蜜品質檢測，從藥物殘留、水分含量、澱粉酶及花粉等檢驗，確認蜂蜜品質優良，複評則由養蜂領域共12位專家現場進行色澤、氣味、口感及味道進行評分，如荔枝蜂蜜顏色，應為淡金色，帶有荔枝清香，明亮的甜味帶有微酸的尾韻相應，而龍眼蜂蜜為琥珀色且不帶結晶，溫潤口感搭配明顯濃郁氣味。今年複評入圍蜂農共198位，其中由本市三芝區簡德源及三峽區曾國平拿下龍眼蜂蜜組特等獎，另三峽區陳婷怡則在荔枝蜂蜜組獲特等獎，蜂蜜好品質備受肯定。
今年獲得全國荔枝蜂蜜特等獎及龍眼蜂蜜頭等獎的蜂農陳婷怡，是今年六都唯一榮獲特等獎的女性蜂農，養蜂逾20年，與父親陳漢珍共同經營三峽區蜜蜂世界。陳婷怡表示，為了採收蜂蜜，過年前就要先養好蜜蜂，冬季氣溫降低，要保持溫暖環境與足夠花粉(食物)，讓蜜蜂能安穩度過冬天。因此今年扛著100多箱蜜蜂遠征至臺南東山區，採集香味最明顯的玉荷包蜂蜜，恰好天氣溫暖、花況佳，最後和父親仔細挑選香氣明顯、味道清甜而尾韻悠長的玉荷包蜂蜜參加評鑑。陳婷怡也表示，這次得獎要歸功於父親，父親養蜂逾50年，從小教導她如何養蜂，現在換她教導爸媽使用社群網路，透過網路分享自家好蜜，與家人共同經營蜜蜂世界，把親情釀的蜜分享給更多朋友。
榮獲龍眼蜂蜜評鑑特等獎的蜂農簡德源，今年已是第15次在全國蜂蜜評鑑獲獎，退伍後即投入養蜂，養蜂40年為新北市養蜂產銷班的大學長，簡德源表示，為了給蜜蜂最好的生長環境，建立牧蜂農莊，有機耕作面積高達1.3公頃，種植有機水稻、茭白筍及柚子等多種有機作物，打造蜜蜂與人們共榮的有機農業環境，同時辦理食農教育體驗讓民眾親近養蜂業與地方農業，讓民眾從認識蜜蜂到把健康自然的好蜜分享給大眾。
獲得龍眼蜂蜜評鑑特等獎的蜂農曾國平，原是水電師傅，因朋友介紹接觸養蜂，進而愛上親近自然的養蜂生活，養蜂逾10年，目前經營鼎勝養蜂場，多次獲選頭等獎，今年拿下特等獎，蜂蜜品質深受肯定。曾國平表示，蜂農需要幫助蜜蜂找尋豐富花蜜，就像遊牧民族一樣浪漫的追尋花朵，而「遊牧」時也認識各地農民，憑藉自身水電背景幫助農民，農民也會分享當地植物開花狀況，藉由與各地農民間互相合作，掌握各地花況取得最佳花蜜，就是他每年總能獲獎的秘訣。
新北市副市長劉和然表示，恭喜每位得獎的蜂農，也感謝蜂農、三峽區養蜂產銷班及三峽區農會共同為新北農產推廣努力，把好蜜分享給市民，邀請市民朋友拜訪蜂農或產地農會品嘗在地優質蜂蜜，參加食農教育課程了解蜜蜂生態。市府與各農會也持續輔導新北農特產品，推廣「吃在地、食當季」，打造新北市農業健康市/式。
新北市農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境，輔導蜂農使用有機資材，打造與環境共好的養蜂環境，屢次獲得全國蜂蜜評鑑肯定展現養蜂成果，新北市蜂蜜種類多樣，除了常見的龍眼、荔枝，更有百花蜂蜜、森式紅淡比蜂蜜及微苦味的鴨腳木蜂蜜，不同花蜜釀造的蜂蜜風味十分多樣，搭配不同食用方式有更多層次的變化，令人回味無窮。想認識更多新北蜂蜜及購買新北好蜜可洽三峽區農會(02)2671-1002、鮮農直賣所(網址：www.fresh-farm.com.tw)或洽牧蜂農莊(www.move-bee.com)、鼎勝養蜂場(www.facebook.com/people/鼎勝養蜂場/100057511688201)及蜜蜂世界(www.facebook.com/be91729/?locale=zh_TW)來場身心靈的甜蜜饗宴。