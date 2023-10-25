再創佳績！全國蜂蜜評鑑新北奪3特獎

2023年全國龍眼、荔枝蜂蜜評鑑結果日前出爐， 新北市再創佳績，牧蜂農莊簡德源、鼎勝養蜂場曾國平及蜜蜂世界陳 婷怡，自全國蜂農中脫穎而出，榮獲3座特等獎(第一名)，其中蜜 蜂世界陳婷怡更是六都唯一獲特等獎的女性蜂農，今(25)日在市 政會議中與市府分享榮耀。

全國蜂蜜評鑑方式分二階段辦理， 初評為蜂蜜品質檢驗初評為蜂蜜品質檢測，從藥物殘留、水分含量、 澱粉酶及花粉等檢驗，確認蜂蜜品質優良，複評則由養蜂領域共12 位專家現場進行色澤、氣味、口感及味道進行評分，如荔枝蜂蜜顏色 ，應為淡金色，帶有荔枝清香，明亮的甜味帶有微酸的尾韻相應， 而龍眼蜂蜜為琥珀色且不帶結晶，溫潤口感搭配明顯濃郁氣味。 今年複評入圍蜂農共198位， 其中由本市三芝區簡德源及三峽區曾國平拿下龍眼蜂蜜組特等獎， 另三峽區陳婷怡則在荔枝蜂蜜組獲特等獎，蜂蜜好品質備受肯定。

今年獲得全國荔枝蜂蜜特等獎及龍眼蜂蜜頭等獎的蜂農陳婷怡， 是今年六都唯一榮獲特等獎的女性蜂農，養蜂逾20年， 與父親陳漢珍共同經營三峽區蜜蜂世界。陳婷怡表示， 為了採收蜂蜜，過年前就要先養好蜜蜂，冬季氣溫降低， 要保持溫暖環境與足夠花粉(食物)，讓蜜蜂能安穩度過冬天。 因此今年扛著100多箱蜜蜂遠征至臺南東山區， 採集香味最明顯的玉荷包蜂蜜，恰好天氣溫暖、花況佳， 最後和父親仔細挑選香氣明顯、 味道清甜而尾韻悠長的玉荷包蜂蜜參加評鑑。陳婷怡也表示， 這次得獎要歸功於父親，父親養蜂逾50年，從小教導她如何養蜂， 現在換她教導爸媽使用社群網路，透過網路分享自家好蜜， 與家人共同經營蜜蜂世界，把親情釀的蜜分享給更多朋友。

榮獲龍眼蜂蜜評鑑特等獎的蜂農簡德源，今年已是第15次在全國蜂 蜜評鑑獲獎，退伍後即投入養蜂，養蜂40年為新北市養蜂產銷班的 大學長，簡德源表示，為了給蜜蜂最好的生長環境，建立牧蜂農莊， 有機耕作面積高達1.3公頃，種植有機水稻、 茭白筍及柚子等多種有機作物， 打造蜜蜂與人們共榮的有機農業環境， 同時辦理食農教育體驗讓民眾親近養蜂業與地方農業， 讓民眾從認識蜜蜂到把健康自然的好蜜分享給大眾。

獲得龍眼蜂蜜評鑑特等獎的蜂農曾國平，原是水電師傅， 因朋友介紹接觸養蜂，進而愛上親近自然的養蜂生活，養蜂逾10年 ，目前經營鼎勝養蜂場，多次獲選頭等獎，今年拿下特等獎， 蜂蜜品質深受肯定。曾國平表示，蜂農需要幫助蜜蜂找尋豐富花蜜， 就像遊牧民族一樣浪漫的追尋花朵，而「遊牧」時也認識各地農民， 憑藉自身水電背景幫助農民，農民也會分享當地植物開花狀況， 藉由與各地農民間互相合作，掌握各地花況取得最佳花蜜， 就是他每年總能獲獎的秘訣。

新北市副市長劉和然表示，恭喜每位得獎的蜂農，也感謝蜂農、 三峽區養蜂產銷班及三峽區農會共同為新北農產推廣努力， 把好蜜分享給市民， 邀請市民朋友拜訪蜂農或產地農會品嘗在地優質蜂蜜， 參加食農教育課程了解蜜蜂生態。 市府與各農會也持續輔導新北農特產品，推廣「吃在地、食當季」， 打造新北市農業健康市/式。

新北市農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 輔導蜂農使用有機資材，打造與環境共好的養蜂環境， 屢次獲得全國蜂蜜評鑑肯定展現養蜂成果，新北市蜂蜜種類多樣， 除了常見的龍眼、荔枝，更有百花蜂蜜、 森式紅淡比蜂蜜及微苦味的鴨腳木蜂蜜， 不同花蜜釀造的蜂蜜風味十分多樣， 搭配不同食用方式有更多層次的變化，令人回味無窮。 想認識更多新北蜂蜜及購買新北好蜜可洽三峽區農會(02) 2671-1002、鮮農直賣所(網址：www.fresh- farm.com.tw)或洽牧蜂農莊(www.move- bee.com)、鼎勝養蜂場(www.facebook. com/people/鼎勝養蜂場/ 100057511688201)及蜜蜂世界(www. facebook.com/be91729/?locale= zh_TW)來場身心靈的甜蜜饗宴。