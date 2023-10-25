亞太地區集保組織年會盛大落幕　集保結算所董座林丙輝主動出擊成果豐碩

第25屆亞太地區集保組織(Asia-Pacific Central Securities Depository Group, ACG) 年會於112年10月17日至20日在越南舉行，集保結算所由董事長林丙輝率團參加本次會議，並主動出擊與多國集保機構之首長及代表分享臺灣資本市場後台產業之最新發展，就永續、韌性及數位發展等面向交流全球最新趨勢，提升我國資本市場的能見度，並深化與國外集保機構間的合作關係，成果豐碩。

本屆年會以「與全球投資趨勢一致的集保機構倡議(CSDs' Initiatives in Line with Global Investment Trends)」為主題，齊聚ACG會員機構、世界集保組織、全球保管銀行及相關業者共40家機構約150位高階主管及代表出席，共同聚焦國際市場關注之主流趨勢，並探討集保機構因應市場環境快速變遷的舉措。

會議期間，林丙輝與世界集保組織(World Forums of CSDs, WFC)主席、ACG主席及日本、印尼、越南等多國集保首長進行雙邊會談與交流，探討各國產業現況及創新業務發展趨勢。林丙輝表示，藉由相互經驗分享、人員互訪與訓練，集保結算所將持續與各國集保機構建立密切聯繫管道與合作關係，共同擘劃集保產業宏觀的發展前景。

本次集保結算所亦受邀於年會中擔任「專題座談：全球投資趨勢及集保業務轉型展望 (Recognition of global investment trends and CSDs’ expected business transformation)」與談人，分享集保結算所對國際ESG趨勢之觀察，及領先全球集保並推動有成之ESG IR平台服務。此外，集保結算所身為ACG投資人服務工作小組召集人，亦負責主持該工作小組之分組會議，與各國機構就最新投資人業務發展進行深度交流及討論。

集保結算所長期積極參與各項國際交流活動，並擔任亞太地區集保組織之執行委員會委員及投資人服務工作小組召集人，致力提升臺灣資本市場之國際能見度。集保結算所將持續推動創新、韌性、永續及普惠金融之發展願景，並於國際舞台分享臺灣成功經驗，建立友好多元的國際合作關係，共同打造更完善之亞太金融生態圈。