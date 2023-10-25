首家公股銀三連霸　臺灣企銀勇奪第20屆國家品牌玉山獎十大獎

臺灣企銀數位金融再創巔峰，今(2023)年於國內最具標竿性的 國家品牌玉山獎勇奪4項「最佳產品類｣及4項「最佳人氣品牌類」 獎項肯定，更勇奪2座第20屆「全國首獎」最高榮耀，合計囊括高 達10大獎座，締造首家公股銀行三連霸榮獲全國首獎紀錄！

臺灣企銀秉持「中小企業專業銀行」的核心價值， 配合政府政策發展數位金融與綠色金融，協助中小企業轉型升級， 亦落實永續發展， 此次獲獎也代表該行積極發展數位金融創新的成果， 得到國家級肯定，再度提升數位品牌聲量及形象。

該行以「行動安全防護罩，『罩』顧您的帳戶交易安全。」、｢VR 元宇宙參拜朝天宮體驗媽祖文化｣、｢數位帳戶NFT-孕育植樹新 生機｣及｢雲端櫃台數位申辦平台，為您打造高效體驗。｣等4項獲 得本屆「最佳產品類｣獎項殊榮，該行重視客戶資訊安全， 率先業界於行動銀行推出「APP資安防護健檢」功能，並將「Ho kii 數位存款帳戶、NFT、ESG 環境保育」三項元素虛實整合， 創新應用贏得客戶高度好評與本屆評審的青睞!

「最佳人氣品牌類」獎項臺灣企銀亦以｢AI語音科技i- Money，您的生活智慧小幫手。｣、｢數位社群生活圈， 行動特助陪伴您。｣、｢Hokii數位會員， 創造數位生活小宇宙。｣及｢全新官網，更佳體驗只為您。｣等4項 獲獎，該行以客戶為中心，打造數位金融生態圈，盛大推出Hoki i數位會員享六大專屬優惠，並提供AI語音科技及更佳體驗的全新 官網，滿足客戶多元的金融服務需求。

臺灣企銀積極投入金融科技創新發展，已獲各大數位金融獎項肯定， 得獎件數年年創新高，今年於ESG指標之台灣永續行動獎獲2大獎 、卓越銀行評比「最佳數位金融服務獎」、工商時報數位金融獎獲1 金1優，及素有客服界奧斯卡美譽的｢CSEA卓越客服大獎｣得到 3大獎，再加上本次榮獲國家品牌玉山獎10大獎， 數位金融累計獲獎數達18件再破紀錄！ 未來臺灣企銀將持續創新並引領數位金融領域發展， 為客戶帶來更美好的金融服務體驗。