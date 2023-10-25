「小兔子」教視障者泡出經典咖啡 協會用創新性補助為盲胞開扇窗

「No Coffee No Life！」位於板橋光仁中學校門入口右側有一家充滿南法鄉村風的咖啡廳，負責人黃子洲是個咖啡癡，吸引內行顧客預約上門品嘗各式經典咖啡。受疫情影響，加上女兒一度生病，黃子洲及太太林孟汝重新思考生命的意義，轉而成立小兔子生命協會，專門培育視障者沖泡咖啡，迄今已培育13位看不見咖啡豆卻能沖泡出一壺香醇的精品咖啡，為視障朋友開啟另一扇窗。
黃子洲到歐洲鑽研咖啡，具有法國咖啡師證照，店內擺滿各式古典咖啡壺和精緻杯盤，加上懸掛香草、煤油燈具、老留聲機等裝置，入門即能感受濃濃的南法莊園風味，連廁所都布置得文藝中散發香氣，令客人流連忘返。
擔任小兔子生命協會秘書長的林孟汝表示，視障者被刻板印象成只能做按摩，因此兩夫妻思考能不能培訓他們沖泡咖啡？如有一技之長，也能在社會立足。「他們要的不是同情，而是專業的培力。」
協會於是向新北市社會局申請創新性補助方案，針對視障者全力培訓沖泡咖啡。對於全盲者泡咖啡是個高度挑戰，兔爸黃子洲光教攪拌咖啡粉就要2小時，學員要不斷的練習，攪拌均勻才能泡出好咖啡。
今年28歲的廖晉宏已學習2年，他因後天視神經萎縮導致全盲，為了學習沖泡，左手不知被熱水燙過幾回，所幸兔爸引進藍芽溫控壺和語音磅秤等輔具，讓晉宏能精準地取出份量和控制溫度，在滴漏前還能透過手機不斷播報：「10秒、20秒…」，加上他敏銳的嗅覺，不僅能沖泡出顧客喜愛的精品咖啡，甚至還能拉花。
另位有1千多度兼斜視的學員阿勳，因個性較為急躁，如有步驟自認稍不滿意就會重來，兔媽在一旁直提醒，要心平氣和才能泡出好咖啡，因為客人不只喝到您的咖啡香，也會喝到您的心情。由於高度斜視，他拉出的奶泡花永遠斜一邊。
黃子洲、林孟汝原本在板橋校前街開設「小兔子鄉村輕食雜貨鋪」，專賣咖啡和簡餐，因女兒屬兔，愛屋及烏，以此為名。在搬到現址並轉型後，受到愛盲協會的關注，主動上門談合作，希望協會能培力視障者，兩夫妻自此投入公益行列，不僅吸引一批年輕人加入協會擔任志工，也讓香港盲人輔導會專程來取經。
林孟汝說，協會不惜重本，以精品豆讓學員練習，而且只賣平價，希望學員的努力能被外界看見和肯定，將來能做到外派服務，像是在中和連城路有家專做液晶顯示器的View Sonic優派台灣，每個月都會讓學員到公司設攤沖泡咖啡給員工喝，對協會和學員都是莫大的鼓勵。
社會局副局長許秀能和身障福利科長楊貴閔專程訪視，鼓勵協會持續為視障朋友培力，使其具有一技之長；同時也呼籲企業界，依據身權法，公司必須晉用百分之一的身障者，如能讓身障朋友異地工作，必能善盡企業社會責任。