「小兔子」教視障者泡出經典咖啡 協會用創新性補助為盲胞開扇窗

「No Coffee No Life！」 位於板橋光仁中學校門入口右側有一家充滿南法鄉村風的咖啡廳， 負責人黃子洲是個咖啡癡， 吸引內行顧客預約上門品嘗各式經典咖啡。受疫情影響， 加上女兒一度生病，黃子洲及太太林孟汝重新思考生命的意義， 轉而成立小兔子生命協會，專門培育視障者沖泡咖啡， 迄今已培育13位看不見咖啡豆卻能沖泡出一壺香醇的精品咖啡， 為視障朋友開啟另一扇窗。

黃子洲到歐洲鑽研咖啡，具有法國咖啡師證照， 店內擺滿各式古典咖啡壺和精緻杯盤，加上懸掛香草、煤油燈具、 老留聲機等裝置，入門即能感受濃濃的南法莊園風味， 連廁所都布置得文藝中散發香氣，令客人流連忘返。

擔任小兔子生命協會秘書長的林孟汝表示， 視障者被刻板印象成只能做按摩， 因此兩夫妻思考能不能培訓他們沖泡咖啡？如有一技之長， 也能在社會立足。「他們要的不是同情，而是專業的培力。」

協會於是向新北市社會局申請創新性補助方案， 針對視障者全力培訓沖泡咖啡。對於全盲者泡咖啡是個高度挑戰， 兔爸黃子洲光教攪拌咖啡粉就要2小時，學員要不斷的練習， 攪拌均勻才能泡出好咖啡。

今年28歲的廖晉宏已學習2年，他因後天視神經萎縮導致全盲， 為了學習沖泡，左手不知被熱水燙過幾回， 所幸兔爸引進藍芽溫控壺和語音磅秤等輔具， 讓晉宏能精準地取出份量和控制溫度， 在滴漏前還能透過手機不斷播報：「10秒、20秒…」， 加上他敏銳的嗅覺，不僅能沖泡出顧客喜愛的精品咖啡， 甚至還能拉花。

另位有1千多度兼斜視的學員阿勳，因個性較為急躁， 如有步驟自認稍不滿意就會重來，兔媽在一旁直提醒， 要心平氣和才能泡出好咖啡，因為客人不只喝到您的咖啡香， 也會喝到您的心情。由於高度斜視，他拉出的奶泡花永遠斜一邊。

黃子洲、林孟汝原本在板橋校前街開設「小兔子鄉村輕食雜貨鋪」， 專賣咖啡和簡餐，因女兒屬兔，愛屋及烏，以此為名。 在搬到現址並轉型後，受到愛盲協會的關注，主動上門談合作， 希望協會能培力視障者，兩夫妻自此投入公益行列， 不僅吸引一批年輕人加入協會擔任志工， 也讓香港盲人輔導會專程來取經。

林孟汝說，協會不惜重本，以精品豆讓學員練習，而且只賣平價， 希望學員的努力能被外界看見和肯定，將來能做到外派服務， 像是在中和連城路有家專做液晶顯示器的View Sonic優派台灣， 每個月都會讓學員到公司設攤沖泡咖啡給員工喝， 對協會和學員都是莫大的鼓勵。

社會局副局長許秀能和身障福利科長楊貴閔專程訪視， 鼓勵協會持續為視障朋友培力，使其具有一技之長； 同時也呼籲企業界，依據身權法，公司必須晉用百分之一的身障者， 如能讓身障朋友異地工作，必能善盡企業社會責任。