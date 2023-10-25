Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

中華電信與日本電信電話株式會社簽署合作備忘錄　攜手推進創新全光和無線網路(IOWN)演進

By 台灣英文新聞
2023/10/25 16:56
中華電信董事長郭水義先生(右)與NTT社長島田明先生(左)於NTT總部交流IOWN合作合影。（圖／中華電信）

中華電信董事長郭水義先生(右)與NTT社長島田明先生(左)於NTT總部交流IOWN合作合影。（圖／中華電信）

中華電信與日本電信電話株式會社(NTT)10月25日簽署創新全光和無線網路(Innovative Optical and Wireless Network, IOWN)1合作備忘錄，中華電信董事長郭水義並率團赴日本東京參訪NTT總部進行IOWN技術交流，雙方將透過IOWN以全光網路2為中心的創新電信技術，實現高速、大容量、低延遲與低功耗的寬頻通信，並在IOWN相關業務和安全方面展開合作，加速IOWN創新技術的落地實現。

NTT提出了IOWN概念，即利用包括光技術在內的創新技術提供高速寬頻通信和彈性調度運算資源的通信基礎設施，並與Intel和Sony公司共同成立了IOWN全球論壇(IOWN Global Forum)3，以推動新型通信基礎設施的實現。中華電信積極投入下世代高速光傳輸網路的技術研發，自2020年起就成為IOWN全球論壇的會員，並擔任該論壇之董事，共同主導開放全光網路及跨雲運算等前瞻技術的標準制定與應用情境，藉以實現下世代高速傳輸網路，並支撐B5G/6G創新應用服務。本次簽訂合作備忘錄後，雙方將在IOWN技術、業務和安全等方面持續開展更緊密的合作。

中華電信董事長郭水義表示：「中華電信身為台灣的電信龍頭公司，很高興與日本的電信龍頭NTT公司簽署IOWN合作備忘錄。中華電信認同IOWN創新技術的發展願景，將持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神及實踐ESG節能減碳的企業永續目標，積極投入創新研發，帶給民眾更多元、更便利的網路與應用服務。」

NTT社長島田明表示：「NTT及中華電信擁有卓越技術及豐富全球業務經驗，我們期待在IOWN國際通信領域的合作，可加速IOWN的技術開發和服務的部署。我們也希望基於NTT和中華電信合作的成果，將IOWN擴展到其他國家。」

展望未來，中華電信將與NTT密切合作發展IOWN創新技術，通過連接全球的IOWN網路，實現各種IOWN的應用情境，共同向全球推廣IOWN技術，為社會繁榮與發展做出貢獻。

更新時間 : 2023-10-28 03:42 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多