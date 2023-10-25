中華電信與日本電信電話株式會社簽署合作備忘錄　攜手推進創新全光和無線網路(IOWN)演進

中華電信與日本電信電話株式會社(NTT) 10月25日簽署創新全光和無線網路(Innovative Optical and Wireless Network, IOWN)1合作備忘錄， 中華電信董事長郭水義並率團赴日本東京參訪NTT總部進行IOW N技術交流，雙方將透過IOWN以全光網路2為中心的創新電信技 術，實現高速、大容量、低延遲與低功耗的寬頻通信， 並在IOWN相關業務和安全方面展開合作， 加速IOWN創新技術的落地實現。

NTT提出了IOWN概念， 即利用包括光技術在內的創新技術提供高速寬頻通信和彈性調度運算 資源的通信基礎設施， 並與Intel和Sony公司共同成立了IOWN全球論壇( IOWN Global Forum)3，以推動新型通信基礎設施的實現。 中華電信積極投入下世代高速光傳輸網路的技術研發， 自2020年起就成為IOWN全球論壇的會員， 並擔任該論壇之董事， 共同主導開放全光網路及跨雲運算等前瞻技術的標準制定與應用情境 ，藉以實現下世代高速傳輸網路，並支撐B5G/ 6G創新應用服務。本次簽訂合作備忘錄後， 雙方將在IOWN技術、業務和安全等方面持續開展更緊密的合作。

中華電信董事長郭水義表示：「中華電信身為台灣的電信龍頭公司， 很高興與日本的電信龍頭NTT公司簽署IOWN合作備忘錄。 中華電信認同IOWN創新技術的發展願景，將持續秉持「 永遠走在最前面」 的品牌精神及實踐ESG節能減碳的企業永續目標， 積極投入創新研發，帶給民眾更多元、更便利的網路與應用服務。」

NTT社長島田明表示：「 NTT及中華電信擁有卓越技術及豐富全球業務經驗， 我們期待在IOWN國際通信領域的合作， 可加速IOWN的技術開發和服務的部署。 我們也希望基於NTT和中華電信合作的成果， 將IOWN擴展到其他國家。」

展望未來，中華電信將與NTT密切合作發展IOWN創新技術， 通過連接全球的IOWN網路，實現各種IOWN的應用情境， 共同向全球推廣IOWN技術，為社會繁榮與發展做出貢獻。