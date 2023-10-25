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韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化

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By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 16:43
韓劇「惡中之惡」池昌旭飾演臥底警察朴俊末（圖／截自IG@jichangwook）

韓劇「惡中之惡」池昌旭飾演臥底警察朴俊末（圖／截自IG@jichangwook）

Disney+原創韓劇「惡中之惡」描述一名臥底潛入黑幫，調查跨國毒品買賣交易的故事，主演池昌旭表示，這齣劇最有魅力的地方在於人物變化。

韓聯社報導，池昌旭對於朴俊末這個角色表示，在劇情的前半部分，演出了朴俊末在妻子劉宜貞（林世美 飾）以及妻子娘家人之間的自卑感。即使這項任務能讓他特別晉升兩個階級，但要下定決心實現這個目標，仍是一個非常危險又痛苦的事情，但可能是自卑心作祟，因而下定決心接下任務。

池昌旭說，如果是他本人，他不會接下這個任務，而是繼續過著被無視的生活，潛近可怕的黑幫的窩這件事他做不到。

另外，對於妻子劉宜貞與黑幫老大鄭企鐵（魏嘏雋 飾）的吻戲，池昌旭表示，因為任務的關係，俊末只能眼睜睜地看著宜貞接近其他男人，是俊末不得不生氣的因素，也是「惡中之惡」獨有的色彩，這種微妙的關係很有趣。

在上個禮拜播出的集數中，俊末在得知另一個黑幫將突襲江南聯合的辦公室時，他衝到了現場，揮著手上的刀子刺殺另一個黑幫成員們，全身沾滿著血，救出宜貞和企鐵。

池昌旭指出，這個場景就是俊末出現變化的契機之一。俊末為了臥底任務，做出了身為警察不該做的事，若要讓這個行動合理化，就必須抓住鄭企鐵，是一個進退兩難的角色。

池昌旭也說道，俊末是個十分拼命的人，在執行任務的過程中，這種個性也逐漸流露出來，也是一個會陷入自卑感、執著以及自我合理化的人。

池昌旭在「惡中之惡」中展現了粗擴的樣子，以及各種精彩的動作戲，他開完地說，他在拍攝動作戲時心想，「啊，早就知道會這麼累，原本不想做的」。

「惡中之惡」將在今日上線最後三集，揭曉精彩大結局。
韓劇
惡中之惡
Disney+
池昌旭

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