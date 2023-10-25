日本政商領袖孕育場 東京大學女學生竟僅占 2 成

東京大學（東大）是日本知名學府、菁英搖籃，在世界頂尖大學排名中也榜上有名，但要考東大的女生，卻可能有些忐忑，收到這等祝願－祝妳考試順利，但若考上，姻緣就無望了。

東大女學生 Momoko Nakayama 與 Fumiya Uchikoshi 在日經亞洲撰文指出，申請東大（University of Tokyo，日文縮寫 Todai）的女高校生，對這類挖苦勸諫絕對不陌生。就連有意攻讀東大研究所的 25 歲女生 Momoko 都被同事警告，「東大碩士學歷更會嚇跑男人。」

玩笑話的背後，其實有著嚴肅的後果。東京大學是日本商務與政界佼佼者的孕育場，東大大學部的男女比例中，卻僅 20% 左右是女生，意味原本就由男性主宰的日本政商界，霸權將更難動搖。目前女性在日本國會席次、商界領袖中，各自僅佔 10%、12%。

東京法律事務所 JLX Partners 夥伴人 Stephen Givens 日前在日經撰文指出，東大學生性別比不均一事，無須太過擔憂，不過是「自願選擇的結果，並非是帶有敵意的歧視」。

本文作者駁斥了這項觀點，稱所謂的女性自願選擇，還是受到了整體社會的性別角色形塑，父母、老師的期望，以及自信程度的影響，加上研究顯示，女性傾向避開風險與競爭，都是東大男女學生嚴重失衡的原因。

例如，東京的大學入學考，一次只能專注於一兩所國立大學，競爭相當激烈。男生就算考不上，也願意多花一年重考，但女生在父母、環境的壓力下，重考拚東大的決心顯然較低。此外，依照男女錄取比率幾乎無異來看，可見許多首次報考的女生，表現都比男生來的優，意味女生有足夠自信才會報考，男生就算成功機率低微，也願意一試。這些情況都是社會與體制無形中構建出的「自主選擇」。

作者進一步指出，就算進入此一學術殿堂，女性也會面臨根深蒂固的男性中心主義文化及性別歧視。基於這些現象，作者爭取了 12 名東大教職員；250 名東大校友、學生、相關組織；以及 130 名支持者的背書，呼籲東大能正視學生性別失衡問題，絕非是自然而然、無可避免的結果。