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南極首驗到H5N1禽流感 專家憂企鵝等瀕臨滅絕物種將受威脅

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 15:49
南極洲地區（Antarctic）首度偵測到H5N1禽流感病毒。（圖／pixabay）

南極洲地區（Antarctic）首度偵測到H5N1禽流感病毒。（圖／pixabay）

英國南極調查局（BAS）的研究人員表示，南極洲地區（Antarctic）首度偵測到H5N1禽流感病毒，雖然目前不清楚遭波及的情況有多嚴重，但科學家擔心這種致命的病毒恐對企鵝和海豹，以及瀕臨滅絕的物種構成威脅。

《衛報》 (The Guardian)報導，H5N1禽流感是從伯德島（bird island）上死亡的棕色賊鷗（scavenging bird）身上採集到的樣本。

根據BAS於23日發布的聲明稿，由於島上出現不明原因死亡的鳥類，因此研究人員採集樣本後寄回英國，結果卻呈高病原性禽流感H5N1陽性反應。

伯德島被認為是地球上野生動物最豐富的地區之一，是許多瀕臨滅絕的鳥類以及 50,000 對繁殖企鵝和65,000對海狗的家園。該島是英國海外領土南喬治亞與南桑威奇群島（South Georgia and the South Sandwich Islands）的一部分，位於南喬治亞島西北端附近，距離福克蘭群島（Falkland Islands）東南方約 600 英里。

這波從2021年起爆發的高致病性H5N1禽流感疫情估計已造成數百萬野生鳥類死亡。南極擁有豐富的生物多樣性，估計逾9,000 種物種在此生活，包含許多瀕臨滅絕和許多尚不為人知的物種，研究人員長期以來都很擔憂若疫情蔓延至此，將對這些物種從未接觸過該病毒，也不具免疫力的南極特有物種構成威脅。

根據南極研究科學委員會發布的一份關於禽流感對非洲大陸影響的風險評估報告，海狗、海獅、賊鷗和海鷗面臨的風險最大，其次是企鵝、猛禽、鞘嘴鷗和巨型海燕。

科學家推斷禽流感病毒可能是候鳥從南美洲帶回來的病毒，因為當地已出現大量禽流感病例，在智利和祕魯大約有50萬隻海鳥和2萬隻海獅遭到撲殺。

根據野生鳥類遷徙路線來推斷，這3個月內病毒沿著疫情嚴峻的南美洲傳播了近4,000 英里，隨著候鳥抵達南極，病毒也在某個時機點來到了南喬治亞島。

由於島上的賊鷗檢測呈陽性，當地大部分涉及動物處理的工作已暫停。工作人員工作時也必須格外當心，確保衣服和現場設備未被病毒汙染。
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