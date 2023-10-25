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美媒：北韓向哈瑪斯等中東武裝團體提供武器及訓練　歷史已達數十年

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 12:44
哈瑪斯2023年10月20日滲透以色列南部社區後所留下的彈藥及武器（圖／路透社Ilan Rosenberg）

哈瑪斯2023年10月20日滲透以色列南部社區後所留下的彈藥及武器（圖／路透社Ilan Rosenberg）

以巴衝突爆發後，北韓及哈瑪斯等親伊朗武裝勢力團體受到了新的關注，有消息指出，北韓向中東武裝團體提供武器的歷史已相當悠久。

美國專門報導北韓消息的媒體「北緯38度」報導，雖然北韓否認向哈瑪斯提供武器，但數十年來，北韓持續在向中東武裝勢力及叛軍提供軍事訓練，並出售武器，若伊朗及親伊朗的武裝團體對以色列發動攻擊，北韓製造的武器可能會定期登場，讓以國裝備和平民帶來損失。

在此之前，以色列駐南韓大使在16日時，就提及了哈瑪斯在以巴衝突中使用北韓產武器的可能性，南韓聯合參謀本部在17日的記者會中也曾表示，最近在以色列境內發現北韓製的砲彈，推測哈瑪斯在武器交易、戰術、訓練等和北韓有直接或間接的接觸。

北韓將戈蘭高地以外的以色列全境視為巴勒斯坦領土，完全站在巴勒斯坦那一方，對巴勒斯坦武裝團體提供了許多支援。

在1970年和1980年間，北韓向巴勒斯坦解放組織（PLO，Palestine Liberation Organization）提供武器、訓練PLO下屬組織解放巴勒斯坦人民陣線（PFLP）的主要成員，以及幫助日本赤軍在1972年對以色列盧德機場進行恐怖攻擊等。

報導指出，以色列2014年向加薩地帶投入地面部隊時，哈瑪斯就曾向北韓尋求軍事協助。據悉，哈瑪斯向北韓秘密購買火箭及軍用通信設備，並支付了6位數的預付款。

自20世紀的1980年代以來，北韓就多次向伊朗所資助的真主黨提供軍事訓練，並出售多枚火箭在內的武器。而自7日哈瑪斯突襲以色列後，真主黨就不斷向以色列施壓，聲援哈瑪斯。

雖然北韓的舉動看似是在援助真主黨，但北緯38度報導中評價寫道，他們認為北韓出售武器基本上最大的因素是為了賺取外匯。另外，無論此次衝突結果為何，北韓和伊朗、敘利亞之間的合作，都將為親伊朗武裝分子提供未來使用北韓軍事技術的機會。
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