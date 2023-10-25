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【2024台灣大選】謝龍介稱柯文哲「穩贏不輸」 提「柯可辭職當行政院長」說

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/25 12:39
柯文哲與侯友宜仍在就藍白合進行角力（圖／中央社　台灣英文新聞張雅鈞後製）

柯文哲與侯友宜仍在就藍白合進行角力（圖／中央社　台灣英文新聞張雅鈞後製）

國民黨總統參選人侯友宜鬆口「柯侯配」，在民眾黨參選人柯文哲看來是限期「逼婚」戲碼。侯辦副召集人謝龍介今（25）日指出，侯友宜已釋出最大善意，藍白合不合柯文哲都「穩贏不輸」，他也指出透過政黨協商解決問題的各項可能性，包括柯文哲當選副總統後可辭職擔任行政院長。

眼看大選逼近，侯友宜23日針對「藍白合」鬆口，表示願意接受「柯侯配」，初選與全民調可採納各50%，盼柯文哲25日前給予回覆。柯文哲批此舉「大黨打壓小黨」形同「逼婚」，侯友宜澄清並無此意，而是先確認雙方合作對象。

謝龍介今日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪指出，「藍白合」不論最後如何，柯文哲都「穩贏不輸」，贏多贏少而已，國民黨也希望一起贏。

關於「逼婚說」，謝龍介表示，結婚是兩人的事，媒人朱立倫牽線，當然也要當事人見面、談論，確認對象而非到處看。侯友宜表態願當副手已釋出最大善意。

對於全民調與全民初選各半的矛盾，謝龍介表示持續協調，雙方以下架民進黨政府為最高指導原則，不然「其實也可以不談，談也沒意義」，各自努力即可。至於柯辦堅持「輸者退選」，謝龍介說，柯侯聯手也僅是勝率較高，政治沒有穩贏，談政治不能用數學計算。

若柯文哲不保證與侯友宜搭檔，侯辦將如何應對？謝龍介指出就直接進入「政黨協商」，朱立倫已表態與侯友宜達成共識，看柯文哲能否與朱立倫談出新的、大家都能接受的辦法。他也強調，談判就是窮極一切可能的辦法，不到最後絕不輕言放棄，做最好的準備、做最壞的打算。

謝龍介直言，「侯柯配｣或「柯侯配」最有贏面，若「侯柯配｣勝選，柯文哲要當行政院長，可以提辭職再補提副總統即可。他強調，「政治有無限空間，政黨協商就可以談很多」包括治國人才庫與未來方向等，「不要侷限於拚輸贏」，藍白磨合是為了呼應6成民意，為了人民共同目標，沒有不能談的。

關於柯文哲辭職擔任行政院長一說，謝龍介稍晚出席侯辦記者會再度表示，是因談及政黨協商而提出看法，並認為政治有很多不確定因素與可能性，「政治在你眼前一寸以外都是黑暗的，都是不可預測的」，所以才提出。

根據中華民國憲法增修條文第2條第7款，副總統缺位時，總統應於3個月內提名候選人，由立法院補選，繼任至原任期屆滿為止。
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