千隻貓險遭屠宰混充豬羊肉賤賣 中國再爆動保、食安疑慮

在動保人士奔走下，日前在江蘇成功阻止了一樁貓肉假充豬羊肉賤賣案，超過 1,000 隻貓兒獲救，事件也再度讓中國的動物保護及食品安全問題，浮上檯面。

彭湃新聞報導，本月稍早，江蘇張家港市警方截獲了一輛裝有上千隻貓的貨車，疑是要送往南方屠宰。動保團體「貓島」的龔健指出，市面上羊肉一斤 30 塊人民幣，貓肉一斤 4.5 塊，一隻去皮的貓有四五斤肉，不肖人士將貓肉混充羊肉、豬肉賣出，牟取差價圖利。

愛貓人士是在張家港一處墓地中，聽到一箱箱釘死的木板箱傳出哀嚎嗚咽聲，才發現大量貓咪窩藏囤放於此地，於是向警方通報，循線跟監等候多日，一舉破獲「貓車」行動。

報導並未提及這些貓隻是流浪貓還是寵物貓，且過去雖也成功攔截了許多貓車，礙於法規不完善，安置成了問題。無處收容的浪貓，往往只能再次流落街頭。在廣東向官方反映的保育人士韓佳麗，即批評政府大踢皮球，以貓咪不屬於家禽與動物保護範疇為由，表示愛莫能助。

CNN 指出，中國有著食安黑歷史，最近的一次醜聞，是 6 月江西一間大學食堂的「指鼠為鴨」事件，餐點中疑似發現「老鼠頭」，餐廳辯稱是「鴨脖」，驚動監管單位，展開調查，確認是鼠頭無誤。

中國雖有保護家禽與瀕危動物之法律，在虐待寵物、流浪貓狗ㄧ事上，卻無法可管。環保與動保團體也ㄧ再疾呼，停止將動物（包括瀕危物種）用於傳統中藥，禁止廣西狗肉節活動。

2021年，當中國仍在執行嚴苛的 COVID 動態清零行動時，更有防疫人員在飼主確診後，直接將寵物狗安樂死、當街打死等新聞，慘忍行徑遭到撻伐。

不顧飼主請命 中國哈爾濱染疫三家貓遭安樂死