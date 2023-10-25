從Art Taipei看台灣藝術市場新戰局　未成年藏家加入、潮流藝術退位掌握最新趨勢

台北藝術博覽會（以下簡稱Art Taipei）已於23日世貿一館落幕，這個台灣藝術圈盛事齊聚國內外145間畫廊，打破30年來的紀錄，吸引超過7萬人參加，主辦單位為社團法人中華民國畫廊協會，理事長張逸羣在電話訪談中洋溢喜悅表示今年銷售狀況良好，許多畫廊見到他都跟他道謝，尤其台灣及日本畫廊取得不錯成績，藏家年齡更下修到18歲以下。

台灣最有人情味的藝博會

若將Art Taipei和由瑞士銀行UBS主辦的台北當代（以下簡稱Taipei Dangdai）相比，不難發現到Art Taipei更著重在經營政商關係，開幕典禮政府官員致詞就超過一個小時，這讓連受邀來台的中國媒體都嘖嘖稱奇，雖然Art Taipei也強調國際化，但和Taipei Dangdai參展的David Zwirner、Gagosian等藍籌畫廊相比，Art Taipei則吸引以日韓為主的東南亞畫廊參加，藝術品價格落在6、7位數之間。

雖然張逸羣對今年的銷售情況感到滿意，但被追問實際數字時，他將焦點轉向對政府的感恩之情，並稱政府在展會中的支持非常重要，像是「MIT新人專區」和「原住民藝術家區」都是文化部的支持項目，該區的參展藝術家們也都取得了相當理想的銷售成績。



文化部長史哲（右7）及政府官員齊聚Art Taipei開幕典禮。(圖/主辦單位)

今年Art Taipei聘請中國媒體宣傳，並大手筆包下印尼藏家團來台「購物」，舉辦4天3夜VIP行程、晚宴、派對盼刺激買氣，張逸羣形容印尼藏家很熱情，但被追問實際消費數字時，他不斷強調展會是「有溫度有人情味的藝博會。」

有人質疑Art Taipei懼怕國際競爭所以關門自嗨，理事長說從來不排斥國外藝術品來台參展，也很注重藏家間的交流，而今年展會星光熠熠集李心潔、具俊曄等明星創作，會不會讓娛樂性高過藝術性，他認為「藝術是趨勢跟社交，樂觀其成成為談話內容。」

儘管部分畫廊認為今年買氣趨於保守，但這不代表不是銀彈不夠只是購買意願趨低，雖然年輕藏家加入市場但流行潮流藝術卻不如往年受歡迎。然而，至截稿日（25），主辦單位尚未透露整體銷售金額。

潮流退位，多巴胺藝術崛起



IURUM。（圖/台灣英文新聞_劉怡均）

回顧今年展場亮點，展出作品涵蓋版畫、雕塑、攝影等領域，台灣知名當代藝家包括劉國松、霍剛、王淑鈴等知名藝術家的作品均有展出；繽紛療癒且充滿童趣的「多巴胺」平面繪畫及塗鴉十分吸睛，包含南韓畫廊B-Tree藝術家IURUM馬卡龍色系的小熊軟糖雕塑、丁丁藝術空間Katharina Arndt、多納藝術Indra Dodi、333 Gallery呈現的Ian Bertolucci等。

五度參展的韓國畫廊Lee & Bae，此次帶來Sangmin Lee透明純白的器皿雕塑繪畫廣受好評。畫廊執行長Miae Bae表示，疫情過後銷售成績都不錯，今年帶來13件皆為Sangmin Lee的作品，因為他去年4件全部賣光，展完後還有藏家直接預定，今年價格落在新台幣$50至$100萬之間。



Lee & Bae呈現Sangmin Lee系列平面雕塑。（圖/台灣英文新聞_劉怡均）

近日於歐洲開設新點的Bluerider ART 在VIP開幕首日銷售表現亮眼，德國藝術家 Ruprecht von Kaufmann的4米巨幅經典作品、曹吉岡、Thierry Feuz、Janna Watson，及首次於ART Taipei 亮相的Michael Craik、Luisa Zay作品甫推出即全數售出。

畫廊表示，今年整體銷售大約8成，銷售額目前超過1,500萬，相較起今年在其他中國城市的展出，Art Taipei 的買氣還是蠻不錯的，展會結束後都還有藏家詢問作品，藏家年齡範圍落在30歲至50歲間，和近幾年一樣多了很多新裝修尋找居家藝術品的客戶。



Bluerider ART代理Ruprecht von Kaufmann畫作秒殺 。（圖/台灣英文新聞_劉怡均）

張逸羣同時為傳承藝術中心創辦人，也是日本藝術家中原千尋獨家代理人，今年推出中原新畫冊、雕塑、T-Shirt等周邊商品都獲良好銷售成績，不僅小尺寸的創作叫好叫座，連兩張大幅作品都吸引藏家詢問。