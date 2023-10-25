Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

趙天麟退台灣2024立委選舉 誰接棒簡煥宗、黃捷、郭建盟口徑大不同

趙天麟愛家愛妻人設破滅宣布退選，民進黨高雄市第6選區的立委提名布局成外界關注焦點。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/25 10:58
高雄市立委趙天麟退選，高雄市議員郭建盟、簡煥宗、黃捷被點名接棒。（圖／郭建盟、簡煥宗、黃捷臉書　台灣英文新聞張雅鈞後製）

高雄市立委趙天麟退選，高雄市議員郭建盟、簡煥宗、黃捷被點名接棒。（圖／郭建盟、簡煥宗、黃捷臉書　台灣英文新聞張雅鈞後製）

民進黨高雄市立委趙天麟因婚外情形象大跌，24日晚間發布聲明宣布退出2024立委選舉，民進黨在高雄選區的布局也勢必做出更動。民進黨發言人卓冠廷表示，尊重當事人的決定，後續交由大選提名策略小組討論。被點名接棒的高雄市議員簡煥宗、黃捷、郭建盟則紛紛表態。

積極建立愛家愛妻人設的趙天麟，被踢爆與中國籍女子發生婚外情，多張擁抱、接吻等親密自拍外流，更被揭露曾費心安排該名女子及其友人於2018年來台遊玩，被諷為「親中」綠委、「抗中是工作，親中是生活」。

昨（24）日趙天麟召開記者會，坦承確有其事，稱已取得妻子原諒，但並未就是否退選做出說明。待到晚間，趙天麟在臉書發文表示，宣布不再角逐立委連任。

趙天麟開門見山寫道，「經過了一整天的沈澱，我決定退出這次的立委連任。」也不忘細數自己的職涯成就，強調自己在公領域「不曾有任何問題」，決定退選「是對挺台灣支持者負責任的態度」，並說「會從候選人無縫接軌為助選志工，」重申會「善盡職責到本屆的最後一天」。

趙天麟退選牽動民進黨高雄市第6選區的立委提名，卓冠廷表示，尊重當事人的決定，後續交由大選提名策略小組討論。被外界點名接棒的高雄市議員簡煥宗、黃捷、郭建盟對於是否參選，口徑大不同。

簡煥宗今日凌晨在臉書發布聲明，表態不會參選2024這場立委選舉，並指出「中央認為有合適人選，我都將全力支持黨中央決策，全力輔選。」

以高雄市第一高票連任的第9選區（鳳山區）議員黃捷受訪時強調，距離選舉僅剩80天，民進黨一定要團結合作守下這一席，至於是否有意參選，黃捷保守表示，尊重黨中央安排。

連任5屆第8選區（前金區、新興區、苓雅區）議員的郭建盟，在市議會聯訪時大方表態，自己在地經營20年，能力上可以無縫接軌，在這種時刻會「勇於承擔、義無反顧」。
趙天麟
婚外情
2024立委選舉
民進黨
簡煥宗
黃捷

相關新聞

【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
2023/10/26 18:10
立委質疑趙天麟婚外情涉國安•台灣高檢已分案 衛福部:該中國女子來台資料已無法追溯
立委質疑趙天麟婚外情涉國安•台灣高檢已分案 衛福部:該中國女子來台資料已無法追溯
2023/10/26 16:59
鄭文燦疑捲桃色風波　藍營籲清查是否境外介選、民進黨內派系惡鬥
鄭文燦疑捲桃色風波　藍營籲清查是否境外介選、民進黨內派系惡鬥
2023/10/26 14:21
民進黨立委趙天麟婚外情風波惹議 賴清德：莫忘初衷、莫辜負社會期待
民進黨立委趙天麟婚外情風波惹議 賴清德：莫忘初衷、莫辜負社會期待
2023/10/25 19:23
【賴清德會原諒嗎？】遭爆疑似婚外情　民進黨立委趙天麟召開記者會致歉
【賴清德會原諒嗎？】遭爆疑似婚外情　民進黨立委趙天麟召開記者會致歉
2023/10/24 10:18

更新時間 : 2023-10-28 03:36 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多