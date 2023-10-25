趙天麟退台灣2024立委選舉 誰接棒簡煥宗、黃捷、郭建盟口徑大不同

民進黨高雄市立委趙天麟因婚外情形象大跌，24日晚間發布聲明宣布退出2024立委選舉，民進黨在高雄選區的布局也勢必做出更動。民進黨發言人卓冠廷表示，尊重當事人的決定，後續交由大選提名策略小組討論。被點名接棒的高雄市議員簡煥宗、黃捷、郭建盟則紛紛表態。

積極建立愛家愛妻人設的趙天麟，被踢爆與中國籍女子發生婚外情，多張擁抱、接吻等親密自拍外流，更被揭露曾費心安排該名女子及其友人於2018年來台遊玩，被諷為「親中」綠委、「抗中是工作，親中是生活」。

昨（24）日趙天麟召開記者會，坦承確有其事，稱已取得妻子原諒，但並未就是否退選做出說明。待到晚間，趙天麟在臉書發文表示，宣布不再角逐立委連任。

趙天麟開門見山寫道，「經過了一整天的沈澱，我決定退出這次的立委連任。」也不忘細數自己的職涯成就，強調自己在公領域「不曾有任何問題」，決定退選「是對挺台灣支持者負責任的態度」，並說「會從候選人無縫接軌為助選志工，」重申會「善盡職責到本屆的最後一天」。

趙天麟退選牽動民進黨高雄市第6選區的立委提名，卓冠廷表示，尊重當事人的決定，後續交由大選提名策略小組討論。被外界點名接棒的高雄市議員簡煥宗、黃捷、郭建盟對於是否參選，口徑大不同。

簡煥宗今日凌晨在臉書發布聲明，表態不會參選2024這場立委選舉，並指出「中央認為有合適人選，我都將全力支持黨中央決策，全力輔選。」

以高雄市第一高票連任的第9選區（鳳山區）議員黃捷受訪時強調，距離選舉僅剩80天，民進黨一定要團結合作守下這一席，至於是否有意參選，黃捷保守表示，尊重黨中央安排。

連任5屆第8選區（前金區、新興區、苓雅區）議員的郭建盟，在市議會聯訪時大方表態，自己在地經營20年，能力上可以無縫接軌，在這種時刻會「勇於承擔、義無反顧」。