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地面戰為何只聞樓梯響？金融時報：以色列喬不攏退場策略

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 10:15
2023年10月24日，加薩空襲救援行動。（圖／路透社Ibraheem Abu Mustafa）

2023年10月24日，加薩空襲救援行動。（圖／路透社Ibraheem Abu Mustafa）

威嚇不斷、轟炸不減，以色列揚言對武裝團體哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩發動地面戰作為報復，但始終未正式展開，只見餓莩遍野、人道危機持續加劇。金融時報披露，箇中原因是，以國政府內部對「進攻了，然後呢？」的戰後規劃毫無共識，拖慢了行動腳步，美國對此憂心忡忡。

金融時報引述消息人士說法，由執政與在野組成的戰時內閣，仍對作戰目標與退場機制有所歧見，因此遲遲未能揮軍入加薩。美國官員甚感憂心，要求以色列必須擬定作戰計畫與戰後假想情況，不能像無頭蒼蠅貿然行動。

消息人士稱，以色列內部正「瘋狂」尋求各種問題的解答。戰爭目標為何？衝突過後呢？由誰掌控加薩？現任與前任官員、退役將領、外部專家也被緊急召喚研擬藍圖，從官方到非官方，各種方案在華府與西方國家之間瘋傳，程度之混亂，連美國都要求以國直接提供會議記錄。

目前檯面上的構想，包括戰後在加薩設立緩衝區，讓加薩與以色列、與溫和派巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）掌控的西岸（West Bank），皆全面斷開鏈結，但戰時內閣對此看法分歧。最高指導原則是，以色列絕不能永無止盡地佔領加薩。

亦有人主張，應強化巴勒斯坦自治政府的能力，倘若接手加薩，才不會成為軟腳政府。然而，目前自治政府在巴勒斯坦人民心中過於軟弱，恐不利執政，且會影響納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）極右政府在西岸的屯墾野心。另一項方案，則是延請阿拉伯國家介入，促埃及、沙烏地阿拉伯等國扮演主導角色，為加薩提供經濟及維和支持。
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