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共和黨極右派逼退3位被提名者　強生成新眾議長人選面臨挑戰

首輪投票中有30位眾議員將票投給其他人選，意味著強生要拿到過門檻的217票並不容易。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/25 10:07
美國眾議院共和黨人提名路易斯安那州眾議員強森為下任眾議長（圖／路透社Jonathan Ernst）

美國眾議院共和黨人提名路易斯安那州眾議員強森為下任眾議長（圖／路透社Jonathan Ernst）

美國聯邦眾議院議長自月初以來持續懸缺，三位被提名人選相繼被共和黨內極右派逼退。共和黨在美東時間24日晚間選出路易斯安那州眾議員強生做為下任眾議長人選，強生需於25日上午的閉門投票取得217票支持方能當選眾議長。

共和黨籍前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）本（10）月初遭罷免，金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）任臨時議長，被提名的眾院共和黨第二號人物史卡利塞（Steve Scalise）、強硬保守派議員喬登（Jim Jordan）以及共和黨黨鞭艾默（Tom Emmer）都遭相繼遭到黨內極右翼逼退。

CNN報導，眾議院共和黨人美東時間24日晚間舉行第一輪無記名投票，提議新的議長人選，路易斯安那州眾議員強生（Mike Johnson）獲得85票、佛羅裡達州眾議員唐納茲（Byron Donalds）獲得32票、田納西州眾議員葛林（Mark Green）得23票、克薩斯州眾議員威廉斯（Roger Williams）獲21票、田納西眾議員弗萊舍曼（Chuck Fleischmann）獲10票。

在首輪投票中領先的強生被提名為共和黨眾議長，共和黨人將於美東時間25日上午舉行閉門投票，強生須取得217票方能贏得議長寶座。

然而值得注意的是，首輪投票中有30位眾議員將票投給其他人選，這也意味著強生即便取得提名，也可能面臨無法取得部分黨內人士支持，難以跨過217票門檻的困境。
美國眾議院
眾議長
共和黨
強生（Mike Johnson）

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