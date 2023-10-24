消失近2個月 中國國防部長李尚福遭免職 與戰狼秦剛同被摘國務委員

中國第十四屆全國人大常委會第六次會議今（24）日決定，免去李尚福的國務委員及國防部長職務，同時免去前外交部長秦剛仍留任的國務委員職務。

中國第十四屆全國人大常委會第六次會議於20日起至24日在北京舉行，據央視新聞聯播報導，今晚會議結束後，中國國家主席習近平今日簽署第十二、十三、十四號主席令，第十四號主席令說，免去李尚福的國務委員、國防部長職務，以及免去秦剛的國務委員職務。

此外，會議一併免去王志剛的科學技術部部長職務，任命陰和俊為科學技術部部長；免去劉昆的財政部部長職務，任命藍佛安為財政部部長；但報導並未指出誰人接任國防部長。

中央社報導，李尚福最後一次公開露面是今年8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說。此後，關於李尚福落馬甚至涉案被查的傳言甚嚚塵上，並出現各種原因的揣測，與先前被免去外長但保留國務委員職務的秦剛頗為類似。

李尚福神隱近2個月，外界早已議論紛紛，面對媒體詢問時，從中國外交部到國防部，發言人都以「不了解情況」等語帶過。直到9月27日，本應以國務委員身分列席中共中央政治局集體學習的李尚福和秦剛均告缺席；9月28日，李尚福、秦剛及前國防部長魏鳳和均缺席當晚舉行的中國國慶招待會，更引發外界揣測。

李尚福1958年生於四川成都，畢業於共軍國防科技大學，1982年畢業後即在中國西昌衛星發射中心工作，並逐步升遷。2003年12月升至西昌衛星發射中心主任，此後並曾擔任「嫦娥二號」任務發射場區指揮部指揮長。這一經歷，使他在共軍將領中，擁有相對豐富的航太背景。

其父親李紹珠曾任共軍鐵道兵西南指揮部副司令員，屬於典型的「軍二代」，與中共總書記習近平破格留任的中共中央軍委副主席張又俠，擁有相同的出身背景。

習近平掌權後，李尚福於2013年9月調離西昌衛星發射中心，升任中央軍委總裝備部司令部參謀長；2014年12月升任總裝備部副部長；2016年1月，擔任「軍改」後新成立的戰略支援部隊副司令員兼參謀長；2017年9月接替升任軍委副主席的張又俠，出任中央軍委裝備發展部長。

2022年10月中共20屆一中全會，李尚福升任中共中央軍委委員，成為首名戰略支援部隊出身的軍委委員；今年3月再於中國全國人大會議，出任排名第1的國務委員兼國防部長。

在此之前，李尚福最廣為人知的事蹟，是美國國務院於2018年9月20日宣布，中央軍委裝備發展部及作為部長的李尚福，因涉及向美方制裁的俄羅斯武器出口商「俄羅斯國防產品出口公司」，購買蘇35戰機及S-400地對空飛彈系統等軍火，被美方依「以制裁反制美國敵人法案」實施制裁。