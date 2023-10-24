兒童超跑、滑步車專用場地正式啟用！新北第二個兒童練習場就在新北大都會公園

繼新店溪左岸秀朗橋旁的多功能兒童練習場後，新北市政府高灘地工程管理處今（24）日宣布，第二座兒童練習場已於新北大都會公園正式啟用，爸媽們快帶寶貝們一起來享受親子互動樂趣吧。

高灘處表示，新北大都會公園是一個全方位大型綜合公園，有全台最大的兒童遊戲場「熊猴森樂園」、「海世界水樂園」及「樂遊天地遊戲場」等親子休憩設施，也有各種運動設施及北部最大的水域練習場域-微風運河。其中位於公園中央的親水園區有小朋友喜愛的羊咩咩羊舍，二重自行車租借站也提供多樣式孩童練習車，相當適合家長帶小朋友們前來從事親子休閒活動。

無踏板的兒童滑步車有助於發展兒童感覺統合能力，近年來受到家長和小朋友喜愛， 此外，可遙控且外表酷炫的兒童超跑(兒童電動車)也擁有一定程度的粉絲，但不管是滑步車還是兒童超跑皆需大面積的場域提供練習，因此高灘處今年3月整修中和區秀朗橋旁兒童練習場後，積極找尋合適空間打造第二場練習場。

高灘處處長張修銘表示，新莊、三重、五股、蘆洲擁有近百萬人口，因都市高度發展導致市區缺乏大面積兒童休憩空間，新北大都會公園滿足兒童遊憩需求。在考量交通及停車便利條件下，高灘處將二重自行車租借站前廣場切一塊空間規劃第二座多功能兒童練習場，比照市區道路鋪設平整的柏油瀝青地坪，且畫上跑道標線及標記，讓兒童電動車、兒童滑步車及各式兒童輪板類休閒運動都可使用這個場域空間使用，期望給小朋友更多元且安全的遊憩環境。

高灘處提醒，本場地僅供兒童電動車、滑步車及輪板類運動休閒使用，兒童需由父母或監護人陪同，並自行注意安全，妥善使用安全保護裝備(例：安全帶、頭盔及護具等)保護，才能玩的開心，玩的放心。