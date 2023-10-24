台北大直英迪格 年度最優惠線上旅展 住宿、餐券、調酒券買五送1

2023台北國際旅展將在11月初於台北南港展覽館登場，為搶攻線上旅展商機，大直英迪格自10月25日中午12點至11月06日也推出線上旅展，集結館內網紅最愛設計感客房、熱門餐廳T.R Bar & Kitchen及潮流戶外酒吧 sneaKOut Bar，獻上四款超值購券優惠，全部買五送一！商品包括: 【一泊二食住宿券】(6,888元/張)，享豐盛早餐及晚間套餐，指定日入住再享限量升等及延遲退房；【一泊一食＋無限暢飲住宿券】(5,888元/張)享豐盛早餐及特選調酒暢飲2小時，限定日入住再贈送脆炸薯條；首次推出戶外露天酒吧【刷酒單券】(3,888元/張)，只要一張券，一次體驗12款充滿故事性的特色調酒！更不容錯過超人氣【雙人自助早餐券】(988元/張)，平假日適用，買五張送一張，比買一送一還划算！年度僅此一檔，票券限量發行，售完為止！

考量不少客人喜歡在度假時小酌一杯，今年推出全新住宿票券商品【一泊一食+無限暢飲】，包含雙人份自助早餐及2小時八款特選調酒無限暢飲，限定日入住再贈送脆炸薯條，原價24,473元，旅展限定只要5,888元。往年熱銷【一泊二食住宿券】，今年釋出更多優惠！指定日入住再享限量升等豪華超大床房及延遲退房至中午12時，搭配原價1,880元的美味晚間套餐，可任選香煎鮭魚、西班牙伊比利豬、美國頂級肋眼心牛排主菜三選一，其中美國頂級肋眼心牛排，大理石油花香味濃郁迷人，控溫煎烤，最適合吃5分熟，每晚原價26,441元，旅展限定6,888元。

4樓戶外酒吧sneaKOut Bar今年也推出全新酒單，12款特色調酒以醒目紅磚、磚瓦為靈感，重現大直昔日最盛行的磚窯廠，也勾勒出理想中「家」的畫面。首度推出的【刷酒單券】，一張券即可享用12款特色調酒，細細品嚐每杯調酒的創作理念；原價6,050元，線上旅展優惠價3,888元，買五送一平均每杯只要270元，不限人數使用，是下班後與同事聚餐小酌最佳選擇！