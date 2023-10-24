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4名北韓人乘小木船投誠南韓　軍方未第一時刻發現遭疑監控有漏洞

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/24 17:39
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24日南韓當局表示，4名脫北者搭乘小木船至南韓（示意圖／pixabay_24日南韓當局表示，4名脫北者搭乘小木船至南韓（示意圖／pixabay_Tomoyuki Mizuta

南韓漁民今（24）日在外海發現4名北韓人乘坐一艘小木船，當局稱該4名北韓人有意投誠南韓，正計畫對他們進行聯合審問，確認意圖及投誠意願等，但在第一時刻發現北韓小木船的卻非當局，讓人質疑是否軍警監控有漏洞。

韓聯社報導，南韓當局表示，今日上午7點10分左右，一艘南韓漁船在江原道束草市以東約11公里海域作業，發現了一艘北韓小木船。

束草海警接到漁民通報有一搜「奇怪的船」後立刻出動，證實船上有4名北韓人。據悉，這群脫北者所乘坐的是木製小漁船，一看就與南韓的船有明顯的不同。消息人士透露，4名北韓人皆表明了投誠的意願。

海警表示，在確保這四名北韓人的人身安全後，已轉交給政府聯合情報調查組。報導指出，預計軍方和國家情報院在將他們轉移到安全的場所後，會立即對他們進行聯合審問。

對於此次事件，有聲音指出，北韓小木船沒有受到任何阻礙就可進入南韓海域，而且還是漁民第一時間發現並舉報的，那麼是否代表海警的監視出現漏洞？

南韓聯合參謀本部對此表示，軍方從凌晨開始就在東海北部界線（NLL）發現異狀，並透過熱顯像監視系統和雷達等監視裝備捕捉到小木船並進行追蹤，雖然有派出了巡邏機與快艇，但沒能找到木船，漁民在這過程中剛好發現了木船並舉報。

海軍相關人士解釋，西海（黃海）NLL較短，且有很多島嶼，較容易監控，但東海沒有島嶼，NLL長度超過400公里，很難捕捉到北韓小型木船。

報導指出，這已並非第一次南韓當局未能及時捕捉越過東海NLL的北韓漁船。2019年6月，一艘載有4名北韓漁民的漁船自行到碼頭靠岸，直至附近居民報警後才被發現；2009年10月也有一艘北韓船隻越過東海NLL線，南韓當局卻未發現。

乘船脫北的例子較少見，大多人會選擇由陸地進入中國及其他東南亞國家，上一次有北韓人民透過船隻脫北已是2019年11月。
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