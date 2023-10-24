台北富邦銀行連續三年榮獲工商時報「數位金融獎-數位資訊安全獎」殊榮

台北富邦銀行數位創新成果再獲肯定！北富銀運用AI人工智能科技 精進資訊安全防護能力、開發「鷹眼模型」AI偵測專利技術防範詐 騙，雙管齊下保護客戶個資及財富， 使其今年再度從眾多競爭者中脫穎而出，昨(24)日獲頒工商時報 「數位金融獎-數位資訊安全獎」， 寫下連續三年榮獲此殊榮的紀錄。

面對資安風險日益升溫， 北富銀不僅設立資安長及資訊安全專責單位、 邀請具資安背景專家進入董事會予以監督，完備資安運作制度， 並以「永不信任，一律驗證」的原則建構資安縱深防禦機制，透過參 與多元情境的攻防演練、測試及導入國際級資安認證， 持續提升資安風險控管能力，並部署24小時資通安全威脅偵測管理 監控平台，以及領先銀行業首創「特權治理智能防駭警示系統」， 針對未經授權異常帳號（如駭客虛增特權帳號）， 以獨有專利技術導入智能防駭警示加強控管，著重事先預警機制， 強化資安監理。

除了增進資安韌性及防禦偵測能力，北富銀亦從「防範詐騙」著手， 率先與內政部警政署刑事警察局合作開發「鷹眼模型」AI偵測專利 技術，將詐騙犯罪手法常見態樣， 切割為數百項危險因子納入鷹眼模型。模型含括50多種動態交易風 險參數，一旦偵測、分析到帳戶面臨高風險， 即時啟動防堵機制阻攔詐騙，減少新的警示帳戶。根據統計，至今年 10月中，鷹眼模型上路超過一年，北富銀已成功攔阻439件詐騙 ，阻詐金額逾新台幣4.4億元，每月高風險案件數驟降99%， 異常帳戶的偵測率大幅提高620倍。

此外，為擴大阻詐影響力，北富銀於10/16再度與刑事警察局攜 手發起「鷹眼識詐聯盟」，號召中國信託、國泰世華、玉山、台新、 中華郵政、兆豐、一銀等高達31家銀行，共享鷹眼模型專利技術， 合力打擊詐騙，預計2024年6月前，全台將有4,300個金融 據點落地應用鷹眼模型，讓詐騙無所遁形。除了串聯同業， 北富銀亦與政府、電信業異業結盟，打造國內第一套「反詐戰警」 偵測與防護服務，此服務可高效偵測偽冒網站、網域、商標、行動A pp等，協助企業第一時間揪出偽冒者，立即採取行動， 以保護客戶、降低其被詐騙的風險。

工商時報「數位金融獎」今年邁入第三屆， 每年召集產官學界的金融專家組成評審團，經過資格審、初審、 複審、決選四階段評比， 遴選出數位創新及數位轉型成果優異的金融業者。其中，「 數位資訊安全獎」特別表彰在資安制度、資安韌性、 資安治理及資安聯防四大面向表現傑出者。 北富銀今年再贏得此榮譽，彰顯其積極投入FinTech創新應用 、完善資安防護的耕耘獲社會認同，未來將繼續秉持「數位轉型， 資安隨行」戰略思維，發揮金融專業創新服務、擴大資安防守範圍， 致力降低資安風險及防範金融犯罪。