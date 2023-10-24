新北2023國際技職青年高峰論壇　新8國聯合倡議國際「MAGIC」人才

新北市2023年「NTPC MAGIC」國際技職青年高峰論壇於10月22日至28日舉辦， 以創客行動綠色國際跨域(Maker Action Green International Cross-domain；簡稱MAGIC）為主軸，邀請涵蓋4 大洲(亞洲、美洲、歐洲、澳洲)8個國家(臺灣、美、英、法、 日、澳、德、芬蘭)共計126名師生來臺參與技職界國際交流盛會 ，今(24)日在新北市政府6樓辦理論壇專案發表， 全面倡議共同培育代表專業永續發展的MAGIC人才。

這次論壇由各國技職學生以全英語方式進行永續發展和社會議題專案 發表，以宣揚技職專業將為人類永續發展恪盡重要責任， 並藉此培養永續力、實作力、創新力和跨域力； 大會演講更特別邀請美國加州Los Gatos-Saratoga聯合高中學區-學區長Bill W. Sanderson，暢談美國對於技職人才培育的經驗， 提供與會者對未來前瞻技職人才培育的創新思考方向。此外，日本愛 媛縣教育委員會亦與教育局簽署合作備忘錄，永續合作推展教育。

論壇中來自各國的專題共有21篇， 包含樟樹國際實中與美國跨國共創「綠能循環腳踏車」， 搭配減碳及產能數據顯示的虛實交互手機應用程式設計， 開闢綠領世界的健康生活；泰山高中學生在「太陽能光追蹤器」 的創意，將太陽能轉換為可以提昇植物生產力及品質的特定光源， 解決未來人類糧食問題； 日本愛媛縣學生利用拋物面和共鳴管原理用聲音發電， 樹立淨零新世代智慧綠能與產業永續發展之典範等精彩專題內容發表 。

論壇系列活動-國內外教師教學研討會也將於10月25日在亞東科 技大學舉行，探討各國在創新教學的具體模式與方法， 學生進行共同創作，透過智慧植栽物聯網實作， 以遠端植栽觀察自然界最環保的光合作用減碳、 智慧眼罩為眼罩發熱模組，並使用藍芽進行溫控宣導材料節能。 期待透過教師、學生與行政各方面進行系統性國際交流， 提升技職學生國際競爭力及移動力。

承辦學校樟樹國際實中校長陳浩然表示，全球疫情趨緩，新北於20 23年推出完整技職教育國際化計畫，並正式宣布2023為新北技 職教育國際化元年。技職教育應積極參與跨國、 跨機構和跨文化的合作，讓技職學生能有更多機會與世界共同學習、 為世界服務，而教育國際化是必須要努力實踐的方向。

教育局表示，為培育技職學子具備更廣的國際視野， 新北市積極推動與各國的合作共學，包括金手出國、 國際技職領袖人才計畫等方案，更透過MAGIC論壇邀請各國至新 北市交流，希望透過技職國際雙向交流模式，培養未來世界頂尖MA GIC人才。