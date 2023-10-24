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涉為中國刺探情資 台灣蒙藏中心科員、台商夫婦等依國安法起訴

另一被吸收之松聯幫成員陶台寶雖未違反國安法，因查獲持有2把已開鋒過的武士刀，被檢方以反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

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By 李朝儀, 台灣英文新聞－記者
2023/10/24 17:17
蒙藏文化中心驚傳科員遭中國國安單位滲透（圖／截自蒙藏文化中心網站）

蒙藏文化中心驚傳科員遭中國國安單位滲透（圖／截自蒙藏文化中心網站）

台灣再傳間諜滲透！台商方翔與中籍妻子冉菊，涉嫌為中國國安單位在台刺探台獨與藏獨人士資料、發展組織，台北地檢署今（24）日分別依違反國家安全法、槍砲彈藥刀械管制條例，起訴方翔夫婦與文化部蒙藏文化中心科員陳德門博彥等涉案者共5人。

中央社、自由時報報導，檢方調查，方翔更出任中國海南省台資企業協會榮譽會長方翔，與中國籍妻子冉菊一同涉入中共空軍上將劉亞洲的貪瀆案，疑似收下劉亞洲的人民幣1億元款項，遭中共調查，並向中方辯稱其收錢目的是在台發展組織。

2017年被吸收 意圖滲透「扁聯會」

方翔於2017年間認識中國國家安全部海南省國安廳處長「侯正」，被吸收加入組織，並牽線吸收曾任徵信業者的丁肇寵，由方翔擔任「侯正」代理人，由冉菊管理相關工作費，方、丁返台吸收組織成員。

方翔、丁肇寵主要鎖定台獨人士進行突破，企圖蒐集台、藏獨人士的資料，藉著招待赴海南島旅遊等方式，在台擴展共諜組織。他們在2017年6月找上具有獨派背景的高清南，由丁男帶著高清南前往海南結識方翔，再與「侯正」見面。「侯正」詢問高清南台南市長及立法委員選情，並當場給予高清南2000美元現金，丁肇寵分得400美元。

檢方指出，方翔向高清南表示，可以提供資金供其在台灣開設公司，並要求高清南參選「扁聯會」理監事，掌握台灣獨派人士動向，侯正供新台幣6萬元資助高清南競選，最後高清南仍失敗落選。

檢察官調查後，認為涉案的高清南本身屬於民間人士，雖然接受對岸情治單位的現金資助，但因為刺探阿扁心意與扁聯會資訊都屬民間訊息，不涉犯罪。

2018年吸收幫派人士做武統台灣內應

檢方表示，方翔於2018年1月間吸收松聯幫成員陶台寶為組織成員，並招待食宿到中國海南遊玩，藉機引薦「侯正」對陶台寶展開遊說。陶同意未來中國武力統一台灣時，會插五星旗作為內應，協助動搖台方居民信心、避免誤傷解放軍。方翔事後購買83面五星旗交給陶台寶保存。

陶台寶因沒有另行吸收台人加入組織，並未違反國安法，但被查出持有2把已開鋒過的武士刀，經鑑定具有殺傷力，檢方另依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

發展文化部蒙藏文化中心科員 2019年間探取藏獨人士資料

「侯正」欲探聽藏獨情形，指示方翔於2017年4月間邀約文化部蒙藏文化中心科員陳德門博彥到海南旅遊、招待食宿並與其見面，「侯正」詢問陳德門博彥藏人來台長期居留情形。

檢方查出，108年10月間，方翔交付錄音筆給陳德門博彥，約定若在蒙藏中心聽聞「侯正」交代與藏獨有關的內容，必須以錄音筆側錄後交給方翔。陳德門博彥於同年12月間把錄音筆放在上衣口袋，向文化部參事探詢藏獨及藏人來台情形時錄音，並整理成筆記，透過微信傳遞給方翔夫妻，轉交給「侯正」。

台北地檢署今年8月間指揮調查局台南市調處展開搜索、約談行動。陳德門博彥庭訊時，坦承2度接受招待赴海南島，並私自錄下他與處長的對話，但他否認被吸收加入共諜組織。檢調長期偵監，僅查出他接受中方招待食宿，去海南島旅遊，但查無他收錢辦事的事證。

檢察官以涉嫌《國家安全法》為大陸地區刺探、蒐集、交付公務上機密，及發展展組織等罪，起訴方翔、冉菊、丁肇寵以及陳德門博彥等4人。
國家安全法
匪諜滲透
文化部蒙藏文化中心

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