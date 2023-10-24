中華電信響應政府推動「111政府專屬短碼簡訊平臺」

數位發展部今(24)日舉行「111政府專屬短碼簡訊平臺啟動記 者會」，由唐鳳部長親自主持啟用儀式，並邀請蔡英文總統、 總統府副秘書長張惇涵、行政院政務委員羅秉成、 行政院打詐辦公室主任李憲明、衛生福利部次長王必勝、 法務部次長蔡碧仲、勞動部次長陳明仁、 經濟部主任秘書楊志清及中華電信等五家電信業者共同參與， 中華電信由董事長郭水義偕同總經理林昭陽親自出席， 展現該公司公私協力、齊心防詐的重視與決心， 並呼籲民眾共同提升「識詐防騙」意識。

中華電信為實踐以客戶為中心的理念，自今年7月起推出單一客服專 線，中華電信市話及行動電話客戶只要直撥「123」 即能接通客服中心電話，提供客戶便捷又好記的溝通管道。9月持續 精進，宣布以「123專屬簡訊」做為中華電信正式簡訊傳遞專碼， 降低客戶被簡訊詐騙的風險。今日，進一步響應政府打詐、 防詐新措施，將透過中華電信「123專屬簡訊」 向客戶宣導政府啟用「111政府專屬短碼簡訊平臺」註， 提醒民眾收到簡訊時辨識來訊短碼， 讓冒充政府機關的惡意簡訊無所遁形， 展現中華電信與政府一同防詐，守護國家社會安全的決心。

中華電信身為台灣電信領導品牌，今年5月領先同業推出全面攔阻偽 冒成國內市話號碼「+886 0」~「+886 8」之國際來話服務，繼而在7月又率先推出全國首創的「 固網國際來話語音警示服務」，9月再度領先擴大至「 行動國際來話語音警示服務」，透過國、 台語音警示提醒用戶提高警覺， 10月進一步推出行動電話全面阻擋「非國際漫遊+886 9國際來話」服務，提供用戶最貼心的堵詐防護， 上述措施已大幅降低詐騙來話量達85%以上，頗具成效。 依刑事局165統計，電話被詐案件確實呈現下降趨勢， 對阻絕詐騙電話已發揮預期效果。中華電信關心民眾， 持續領先推出科技防詐，防堵境外詐騙語音及境內外詐騙簡訊， 從攔截到警示，從固網到行網，持續擴大防護面。

中華電信積極防詐有成，廣獲政府與民眾肯定， 將秉持以客戶為中心的品牌精神，持續創新導入AI 防詐技術及加強防詐宣導，配合政府共同遏止詐騙， 協助全民識詐防騙！

註：發布政府「111政府專屬短碼簡訊平臺」啟用訊息

政府已啟用「111政府專屬短碼簡訊平臺」，請牢記111政府專 用短碼，讓冒充政府機關的簡訊無所遁形， 讓我們一同守護國家社會的安全。

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